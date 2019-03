Investir en immobilier depuis l'étranger : le bon plan SCPI

Quitter son pays n'est jamais une résolution simple et les raisons qui ont poussé une partie de nos concitoyens à s'expatrier sont multiples. Toutefois, les mêmes problématiques se posent, notamment en matière de gestion de son patrimoine. Si la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières peut être réalisée de n'importe quel point du globe - à condition de posséder un téléphone et un accès Internet - il en est tout autrement s'agissant de la gestion d'un patrimoine immobilier.

En effet, si vous avez quitté la France mais que vous souhaitez néanmoins réaliser des investissements immobiliers dans votre pays, comment faire ? La première idée à prendre en compte est qu'il faut aller au plus simple. Ainsi, réaliser un investissement immobilier locatif en direct alors que l'on vit à l'étranger est clairement une fausse bonne idée. En effet, vont immédiatement se poser des problèmes de gestion. Il n'est déjà pas facile d'investir en immobilier locatif lorsque l'on habite sur place, alors imaginez lorsque l'on se trouve à plusieurs milliers de kilomètres.

Pourquoi faut-il investir en SCPI de rendement quand on est expatrié ?

Si vous avez pour objectif d'investir en immobilier mais que vous souhaitez vous dégager de tout souci de gestion en profitant d'un rendement attractif, le plus simple est d'acheter des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), connues également sous le vocable d'épargne immobilière assistée.

En achetant des parts de SCPI, vous réalisez un investissement immobilier mutualisé géré par une société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). En d'autres termes, c'est la société de gestion qui s'occupe de tout pour vous. De votre côté, si vous avez opté pour des SCPI de rendement qui sont d'ailleurs les plus courantes, vous percevez vos dividendes de manière mensuelle ou trimestrielle. Il existe également des SCPI fiscales mais leur finalité est totalement différente.

Avec l'argent des souscripteurs, la société de gestion achète des biens immobiliers pour accroître son parc locatif. Les SCPI les plus importantes ont une capitalisation qui oscille autour de trois milliards d'euros et regroupent plusieurs dizaines de milliers d'associés. Plus la capitalisation d'une SCPI est importante, plus son patrimoine est composé de biens, donc diversifié. Acheter des parts de SCPI revient à être copropriétaire d'un immense parc immobilier géré par une société spécialisée. C'est très simple sur le principe.

« Les formalités d'achat de parts de SCPI sont également très simples et ne prennent que quelques minutes. Nos clients expatriés profitent souvent de leur voyage à Paris pour passer à La Centrale des SCPI afin de souscrire aux parts de SCPI. » note Gabriela Kockova, consultante au sein de La Centrale des SCPI qui accompagne régulièrement des clients expatriés dans leur projet immobilier.

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Paris, la souscription aux parts de SCPI peut être réalisée par Internet, ce qui est très pratique lorsqu'on vit à l'étranger. Il est donc possible d'investir en immobilier locatif en France ou en Europe depuis son téléphone portable ou depuis un ordinateur grâce à l'achat de parts de SCPI. Au-delà de ce principe, quels sont les avantages à investir en SCPI ?

Quels sont les avantages d'un achat des parts de SCPI ?

La rémunération de son épargne est un élément important à prendre en compte. Ainsi, les SCPI de rendement ont rapporté en moyenne 4,35 % net l'an dernier. C'est beaucoup mieux que le livret A ou que les contrats d'assurance-vie en euros sachant que les SCPI les plus rémunératrices ont rapporté autour de 6 % à leurs associés. En outre, le taux mentionné ne tient pas compte d'une éventuelle revalorisation du prix des parts qui intervient au cas par cas en fonction de l'expertise des immeubles dans lesquels a investi la SCPI.

Les SCPI qui achetaient au départ uniquement du patrimoine en France (Paris, Île-de-France et province) ont depuis quelques années étendu leur aire géographique à la zone euro puis à l'Europe hors zone euro. Ainsi, en tant qu'expatrié, vous ne serez pas dépaysé si une partie de votre patrimoine immobilier se trouve à l'étranger. L'Allemagne est pour l'instant la principale terre d'accueil des SCPI en dehors de la France mais les Pays-Bas séduisent de plus en plus. L'avantage de la diversification géographique est par conséquent très net.

De même, comme les SCPI de rendement investissent pour l'immense majorité d'entre elles en immobilier d'entreprise, la diversification par typologie d'actifs est également très importante. Vous pouvez devenir propriétaire de bureaux, de locaux commerciaux, de murs d'hôtels, d'entrepôts, de locaux d'activités, de centres médicaux, voire de crèches, d'EHPAD, d'universités privées...

Les possibilités d'investissement sont gigantesques. Vous pouvez acheter vos parts, bien sûr au comptant, mais également à crédit ou en démembrement temporaire de propriété. En utilisant un effet de levier et en profitant des taux historiquement bas, vous réalisez un excellent investissement.

Enfin, comme il suffit de quelques centaines d'euros pour commencer à se constituer un portefeuille de SCPI, ce placement ne nécessite pas de mobiliser une importante somme d'argent comme s'il s'agissait d'un investissement immobilier réalisé en direct. Il reste à savoir comment choisir les meilleures SCPI.

Quel portail SCPI choisir pour son investissement en parts de SCPI depuis l'étranger ?

Comme le précise Grégorie Moulinier, l'un des associés fondateurs de LA CENTRALE DES SCPI (www.centraledesscpi.com), la plateforme leader de la distribution de SCPI en France : « Plutôt que de passer de longues heures à vous documenter pour trouver les meilleures SCPI, faits confiance à des professionnels reconnus d'autant que cela ne vous coûtera pas plus cher. En cas d'achat à crédit, nous trouverons également pour vous le meilleur crédit SCPI. »

En effet, le prix des parts est identique quel que soit le volume d'achat et le prestataire par lequel on passe. Dans ces conditions, autant profiter d'un conseil, surtout si celui-ci est formulé en toute indépendance. Comme il existe autour de 180 SCPI différentes, votre économie de temps en recourant à des hyper-spécialistes sera considérable.

De même, comment se constituer le portefeuille de SCPI le plus efficient ? Ici encore, c'est le travail de professionnels aguerris qui, après avoir réalisé votre bilan patrimonial mixeront pour vous les meilleures SCPI pour que le résultat soit à la fois rémunérateur, solide et tourné vers l'avenir. Mieux, ils vous aideront également à remplir votre déclaration de revenus et répondront à toutes vos questions six jours sur sept sur un simple coup de fil au 01.44.56.00.23.

Vous êtes certes loin mais sachez qu'il est également possible de rencontrer ces spécialistes de la pierre-papier dans leur boutique du 15 rue Saint-Roch, en plein cœur de Paris (75001), dans leur flagship refait à neuf qui s'étend sur trois niveaux.

Ainsi, en achetant des parts de SCPI depuis l'étranger, réaliser un investissement judicieux en immobilier n'a jamais été aussi simple pour un expatrié. Et si vous franchissiez le pas ?

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.