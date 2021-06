Data Centers : des objectifs de plus en plus ambitieux en matière de transition zéro carbone

C'est une étape clé dans le calendrier vert des géants de la tech : décarboner la totalité de la consommation énergétique de leurs data centers (centres de données). Car le numérique, ingrédient clé de la transition écologique, est aussi très gourmand en énergie : si les data centers, indispensables au fonctionnement d'Internet, ont vu leur puissance de calcul quintupler ces dix dernières années, ils représentent à eux seuls 1 % de la consommation mondiale en électricité. Face à ce constat, Engie s'allie depuis plusieurs années avec les grands acteurs du cloud pour tenter de réduire leur empreinte énergétique.

D'abord, en les accompagnant en matière de conception des data centers et de leurs systèmes de refroidissement pour les rendre les plus frugaux possible en énergie. L'énergéticien approvisionne aussi ces data centers en énergies renouvelables, tout en travaillant sur les solutions de réutilisation de la chaleur résiduelle qui permettent de chauffer un quartier, une piscine, une municipalité ou un territoire. « Le vrai vert va bien au-delà du seul achat de certificats. C'est demander à son énergéticien partenaire de construire une capacité de production renouvelable lorsqu'il y a besoin d'une puissance additionnelle », estime Yves Le Gélard, directeur général adjoint en charge du digital et des systèmes d'information d'Engie. Le groupe est également membre de l'association Entreprises pour l'Environnement qui a lancé une commission dédiée à la réflexion sur les stratégies environnementales des firmes de la tech et leurs obligations réglementaires.

Énergie verte à toute heure : la feuille de route de Google

L'un des partenariats prometteurs est celui noué par Engie avec Google, dont les data centers fleurissent à travers le monde. Google s'est fixé l'an dernier un nouvel objectif ambitieux à l'horizon 2030 : alimenter ses activités avec des sources d'énergie exclusivement zéro carbone, partout et à toute heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7. Pour réduire son empreinte environnementale, Google a commencé par mettre en place une politique de neutralité carbone, en augmentant son approvisionnement en énergies renouvelables, jusqu'à atteindre une couverture totale des besoins énergétiques de ses opérations sur une base annuelle. Mais il y a des périodes ou des endroits où les disponibilités en énergies solaire ou éolienne fluctuent. Pour remédier à cette situation, Google développe de nouvelles technologies, s'appuyant notamment sur l'intelligence artificielle et permettant d'optimiser l'utilisation énergétique de ses data centers. L'entreprise collabore avec des industriels tels qu'Engie pour développer des infrastructures et des systèmes additionnels qui compenseront l'écart entre le besoin réel en énergie électrique et l'énergie décarbonée disponible. Ainsi, pour avoir de l'énergie zéro carbone 24h/24 et

7 jours/7, l'énergéticien compte apporter à Google une palette de solutions innovantes, dont l'installation de systèmes de stockage de type batterie ou de production d'électricité décarbonée à partir d'hydrogène. Autant de technologies qui seront explorées lors du prochain 9:30 Le Réveil Digital d'Engie.

