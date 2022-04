L'AWS Summit Paris, pour mieux saisir les enjeux du cloud

Alors que la France veut accélérer la transition numérique des entreprises et de l'administration en migrant sur le cloud, de nombreuses organisations se posent encore des questions. Quel fournisseur choisir ? Les données, précieuses, seront-elles en sécurité, et où seront-elles stockées ? Comment former mes équipes ? En tant que leader, comment tirer profit du cloud pour améliorer mes performances et opérations ? Le cloud est-il réellement la solution aux défis d'innovation à relever ? Toutes ces questions, et bien d'autres, pourront trouver leur réponse à l'occasion de l'AWS Summit Paris, organisé le 12 avril à Paris par AWS, fournisseur de solutions et de services cloud. En amont de l'événement, Julien Groues, Directeur Général AWS en France, a voulu éclairer les professionnels sur un sujet central quand on gère des données : la sécurité.

La sécurité, priorité numéro un

Julien Groues tient à être clair : « Pour une majorité d'entreprises en France, la sécurité et la protection des données est l'un des premiers moteurs pour migrer vers le cloud. Chez AWS, c'est notre priorité, et 90 % de nos clients considèrent qu'ils sont plus sécurisés avec nous », dit-il. Même chose pour le contrôle. « Avec AWS, les entreprises ont plus de contrôle sur leurs données et peuvent renforcer leur capacité à répondre aux principales exigences de conformité et de sécurité, telles que la confidentialité, la protection et l'emplacement des données », assure-t-il.

Pour le dirigeant, la mise en place des bonnes pratiques de sécurité dans le cloud passe par la technologie mais aussi par la formation. C'est pour cela que Julien Groues souhaite « démocratiser l'accès au cloud ». Pour ce faire, AWS s'est engagé à fournir des formations gratuites au cloud à 29 millions de personnes dans le monde d'ici 2025. Et cela inclut la France, bien entendu. De quoi donner aux entreprises de l'Hexagone l'occasion de recruter de nouveaux talents.

Des économies dès le démarrage et une innovation libérée

Restent les avantages compétitifs, mis en avant par les fournisseurs de cloud, sous la forme, notamment, d'une plus grande capacité d'innovation de la part des entreprises qui l'adoptent. Là encore, Julien Groues a des arguments. Oui, « le cloud libère l'innovation », poursuit-il. Comment ? « Le coût de l'échec est réduit puisqu'il n'y a pas d'investissement au départ.Ainsi, les entreprises peuvent tester davantage d'idées. Fini le temps où l'on devait commander des machines, avoir de long processus de validation de projets et des budgets élevés... »

En outre, « en s'appuyant sur le cloud, les entreprises réalisent des économies sur leurs infrastructures et libèrent des marges de manœuvre pour se développer. Nous constatons en général que ces économies se situent entre 30 et 80 %, comme en témoignent nos clients, dont Veolia et Engie », enchaîne-t-il. Et ce n'est pas tout. A ces éléments s'ajoute le fait que cette nouvelle agilité, qui rime désormais avec sécurité, et ces nouvelles performances sont également associées à une plus grande « durabilité », grâce au choix d'AWS de se fournir à 100 % en énergies renouvelables d'ici 2025. « Auparavant, il fallait choisir : soit on était très agile mais pas très sécurisé, soit très performant mais pas très vert », conclut-il. Pour Julien Groues, c'est la raison pour laquelle des dizaines de milliers de clients en France utilisent leurs services, dont plus de 70 % des licornes françaises et 80 % des sociétés du CAC40. « Nous répondons aux enjeux de nos clients d'un point de vue technique et business. Ils n'ont plus aujourd'hui à choisir, et peuvent profiter avec le cloud d'une multitude d'avantages pour soutenir la croissance de leur entreprise de manière sécurisée et durable. »

L'AWS Summit Paris est donc une bonne occasion, pour les entreprises qui n'ont pas encore sauté le pas, de rejoindre l'aventure.

