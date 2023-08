L'IA au cœur de B2B Rocks 2023 : un levier de croissance incontournable

Intelligence artificielle : une tendance qui se démocratise et séduit les acteurs majeurs du SaaS

L'intelligence artificielle a pris une place prépondérante dans le monde des entreprises et le marché du logiciel en tant que service (SaaS). Ce phénomène, loin d'être une simple mode, devient une tendance émergente qui se confirme et se démocratise rapidement. Les grandes groupes comme les startups l'ont bien compris et ont mis l'IA au cœur de leurs stratégies. Microsoft, AWS ou encore Aive seront sur scène à B2B Rocks pour en parler et partager leurs expériences et recommandations pour aller au-delà du buzz.

"Les personnes hybrides qui comprennent la tech sont celles qui créent de la valeur. Il faut expliquer la tech de façon simple pour que les COMEX la comprennent aussi." Xavier Perret, Directeur Azure Microsoft France

Si certaines misent sur l'IA générative pour créer des contenus, des designs ou des solutions innovantes, notamment en vidéo ou en musique, d'autres optent pour une intégration directe de l'IA dans leurs produits et services afin d'améliorer les fonctionnalités existantes et de proposer une expérience utilisateur optimale.

Des opportunités pour scaler et augmenter la productivité

L'IA ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises désireuses de scaler rapidement. Grâce à l'automatisation des tâches répétitives, à l'analyse avancée des données et aux fonctionnalités de traitement du langage naturel, les entreprises gagnent en efficacité opérationnelle et en productivité.

Dans un marché B2B extrêmement concurrentiel, l'IA devient un atout essentiel pour se démarquer de la concurrence. Elle permet de mieux comprendre les besoins des clients, d'anticiper les tendances du marché, et de proposer des solutions adaptées et innovantes. En bref, de gagner du temps pour prendre une longueur d'avance sur ses concurrents et creuser l'écart.

L'IA offre également des possibilités en matière de personnalisation, permettant ainsi de créer des expériences uniques pour chaque utilisateur. Indispensable dans un contexte économique incertain où l'obsession client devrait être la priorité numéro une de toutes les entreprises.

Colin Lalouette, Président de B2B Rocks, ajoute : "le programme de B2B Rocks se doit de refléter les problématiques et enjeux majeurs du secteur, et l'IA en fait partie. Notre communauté attend que le sujet soit abordé et que nous partagions des clés concrètes pour repartir avec plus que de l'inspiration, mais de vrais conseils actionnables."

B2B Rocks 2023 : Focus sur l'IA et bien plus encore

L'édition 2023 de B2B Rocks, le 19 septembre à Station F, mettra à l'honneur l'intelligence artificielle et explorera les enjeux liés à son adoption dans le monde du B2B. Des experts de renom partageront leur expertise et échangeront sur les meilleures pratiques en matière d'IA.

Mais l'événement ne se limitera pas à l'IA. D'autres sujets d'actualité et tendances de fond seront également abordés, tels que les stratégies clients, d'acquisition comme de rétention, pour assurer un chiffre d'affaires croissant et pérenne, mais aussi la vision partagée par des investisseurs aux entrepreneurs pour anticiper et préparer l'évolution de leur entreprise, de la levée de fonds à la revente.

D'autres sujets incontournables comme les techniques marketing, des keynotes inspirantes sur des sujets opérationnels ou d'expansion internationale sont toujours au programme.

De quoi inspirer, transmettre, échanger... et guider les entrepreneurs internationaux présents un peu plus vers la croissance !

Infos pratiques

B2B Rocks 19 septembre 2023 à Station F, Paris

Site internet : B2B Rocks 2023