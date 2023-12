Le V.I.E, sentinelle de Weenat en Espagne

Une ouverture de filiale en Espagne grâce au V.I.E

Le V.I.E ou Volontariat International en Entreprise est un dispositif sécurisé par l'Etat français qui permet à une entreprise de confier une mission professionnelle à l'étranger de 6 à 24 mois à un jeune talent français ou ressortissant européen, âgé de 18 à 28 ans en début de mission.

Il est des territoires où il fait bon créer, investir et exporter son savoir-faire, ses produits à l'étranger... Les Pays de la Loire ont le vent en poupe pour l'international. L'appui financier de la Région, auprès des entreprises du territoire ayant recours au V.I.E, joue un rôle décisif dans l'accompagnement de leurs ambitions sur les marchés étrangers.

Jérôme Le Roy, fondateur de Weenat, a bénéficié durant un an de la prise en charge des coûts de son premier V.I.E à la fois par la Région et Business France. « Cette aide régionale nous a permis de déployer notre technologie sur un nouveau marché. Nous avons pris contact avec la Team France Export et nous avons décidé d'envoyer Nolan, un jeune ingénieur agronome qui parle parfaitement espagnol, douze mois à Madrid pour dresser un état des lieux du marché, rencontrer les agriculteurs et les coopératives. Au tout début, notre V.I.E était hébergé dans les bureaux de Business France en Espagne avant que nous trouvions notre propre bureau. »

Après un bilan positif en Espagne, cap sur l'Europe de l'Est !

« La compréhension du marché par le V.I.E nous a fait gagner une année. C'est très précieux quand on sait à quel point l'international est un processus long. Nolan a réalisé une étude de marché qualitative et locale qui nous a permis de commercialiser des capteurs météo adaptés aux spécificités de l'Espagne en 2021. L'année suivante, fort de notre clientèle, nous avons ouvert une filiale à Madrid et recruté sur place. Nolan, âgé désormais de 30 ans, supervise depuis Nantes nos développements dans la péninsule ibérique » poursuit Jérôme Le Roy.

L'Espagne représente 8% du chiffre d'affaires de Weenat, jeune entreprise fondée il y a huit ans par un ancien cadre de Decathlon désormais à la tête d'une équipe de 50 collaborateurs. Côté jeunes diplômés, le V.I.E leur confère une sécurité financière. Quant à Weenat, la PME n'a eu qu'à prendre en charge les frais de transport, le logement et le loyer du bureau. « La gestion administrative du V.I.E par Business France représente un gain énorme pour notre entreprise. Nous allons continuer à faire appel au V.I.E pour nous développer en Europe de l'Est », annonce Jérôme Le Roy, ancien expatrié, ravi d'insuffler avec ce dispositif une culture internationale dans son entreprise.

Les aides financières des régions

Les régions soutiennent financièrement les entreprises recrutant en V.I.E. Les montants et conditions d'éligibilité varient selon les régions.

En région Pays de la Loire :

Prise en charge à 50% des indemnités des V.I.E sur 12 mois : aide plafonnée à un montant maximum de 30 000€, pour les missions à vocation commerciale ou d'appui technique avant-vente qui contribuent au lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant sur un nouveau marché

La gestion opérationnelle du dispositif V.I.E Pays de la Loire est assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région qui agit en tant que mandataire transparent au nom et pour le compte des entreprises.

