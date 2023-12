Les puits de carbone, réservoirs naturels de CO₂ et alliés pour la lutte contre le changement climatique… à protéger d’urgence !

Mère Nature fait bien les choses : elle équilibre la quantité de carbone disponible sur Terre grâce aux puits de carbone que sont les océans, les forêts et les sols. Mais cela, c'est dans un monde idéal, sans perturbation du cycle du carbone par l'activité humaine.

Or, depuis le milieu du XIXe siècle, les quantités de gaz à effet de serre émises par l'homme grimpent en flèche. La cause : la combustion des sources d'énergies fossiles. L'équilibre est donc compromis. En effet, les puits de carbone ne sont pas sans fond : ils ne peuvent pas absorber à volonté le CO₂ émis. Et il ne s'agit pas uniquement de vase qui déborde ! Les processus chimiques à l'œuvre, notamment l'acidification des océans, menacent directement la biodiversité.

Pour atteindre la neutralité carbone, pour freiner le changement climatique, mais également pour protéger les êtres vivants, il est donc indispensable de protéger et restaurer ces puits de carbone.

Dans l'épisode de Climate Brief dédié au puits de Carbone, la web-série décrypte leur fonctionnement, leurs pouvoirs et leur vulnérabilité.

Découvrez Climate Brief, la web-série qui décrypte les enjeux environnementaux pour les entreprises.

Découvrir un extrait de l'épisode de Climate Brief :