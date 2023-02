Les vertus des boucles énergétiques territoriales

Energéticien historique de la Vienne, Sorégies fait le choix d'une approche énergétique très territoriale. En quoi cela sert-il la transition ?

Il y a 100 ans, les communes de la Vienne se sont réunies pour créer leur énergéticien territorial, Sorégies en est l'émanation. Avec plus d'1md€ de chiffre d'affaires en 2022, nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur de l'énergie et notre raison d'être est d'accélérer la transition énergétique dans les territoires. Nous avons toujours voulu conserver ce prisme territorial, car nous sommes convaincus que la politique énergétique doit être élaborée par ceux qui la vivent : les collectivités territoriales, les citoyens et les entreprises. On voit bien à quel point les projets de parcs de renouvelables sont rejetés lorsqu'ils sont portés par des acteurs extérieurs, avec une seule logique de rentabilité financière. C'est sur cette base qu'il est possible de concevoir des politiques pérennes et efficaces.

Qu'apportez-vous aux collectivités territoriales, pourquoi choisir Sorégies plutôt que les grands acteurs nationaux ?

Justement parce que nous fonctionnons sur la base d'une boucle territoriale, créatrice de richesse locale ! L'énergie que nous produisons et fournissons est destinée à une consommation locale. Nous nous appliquons aussi à mieux distribuer l'énergie, notamment en installant des bornes de recharge, afin d'accompagner le passage aux mobilités propres. Nous sommes convaincus des bienfaits des circuits courts et de l'économie circulaire. Les communes contrôlent leur budget et créent de la valeur en maîtrisant leur production d'énergie renouvelable, valeur ensuite réinvestie localement. D'ailleurs, c'est également ce que nous faisons en tant qu'entreprise : nous investissons chaque année 150 millions d'euros dans la transition énergétique, 2/3 dans les énergies renouvelables et un 1/3 dans les réseaux de distribution.

Cela signifie-t-il alors que chaque territoire fonctionne de manière isolée ?

Nous facilitons le dialogue entre les territoires, notamment afin de les aider à profiter de leur surplus de production. Nous avons pour cela notre propre fournisseur d'énergie, Alterna énergie, qui gère l'équilibre entre l'offre et la demande des territoires. Faire dialoguer ces communautés était évidemment un défi important, pour lequel nous avons rapidement compris que le digital serait clé. Nous avons donc investi dans l'entreprise Haulogy, pure player européen de la digitalisation de la transition énergétique, notamment sur les sujets de circuits courts. Il ne fallait rien de moins qu'un leader pour être à la hauteur de notre mission auprès des territoires.