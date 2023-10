Paiements bancaires : innovant et « made in France », les atouts du réseau CB

Plus de 1 200 participants s'étaient donné rendez-vous à l'Accor Arena de Bercy, à Paris, mardi 10 octobre, pour le Sommet CB 2023. Tout l'écosystème tricolore du paiement bancaire par carte et par mobile y était : grands commerçants, représentants des fédérations du commerce, associations de consommateurs, industriels et start-ups, sans oublier les banques, membres du GIE CB. Succès incontestable, l'événement a permis de passer au révélateur toute la vitalité du réseau de paiement français, connu du grand public sous le sigle CB apposé sur les cartes bancaires.

Une nouvelle stratégie : CB Dynamique 2026

Organisé à quelques encablures du ministère de l'Economie, l'événement arrivait à point nommé, au moment où le réseau CB ouvre un nouveau chapitre de son histoire. « Le Sommet a permis de mettre en lumière la nouvelle stratégie CB de l'interbancarité française à travers le plan CB Dynamique 2026 », affirme Jean-Paul Mazoyer, Président de CB. Avant l'été, de grands commerçants, tels que SNCF Voyageurs, Systèmes U ou encore Auchan, s'étaient publiquement inquiétés de la perte de terrain du réseau de paiement bancaire français face à ses homologues américains. Si les deux tiers des dépenses courantes des ménages français restent des paiements CB, cette part a diminué au cours des derniers mois. Du côté des paiements en ligne, les plateformes Apple Pay ou Samsung Pay ne proposent, quant à elles, toujours pas de paiement via le réseau CB. Les banques françaises ont promis de rectifier le tir au plus vite sur leurs portefeuilles électriques. La Société Générale et Crédit Agricole le proposent déjà.

Pour les commerçants français, ce sont les coûts plus élevés qu'impliquent le paiement via les réseaux américains qui nourrissent l'inquiétude. Le montant des frais de réseau y sont largement supérieurs par rapport au réseau CB. Pour certaines enseignes, en particulier celles dont les marges sont faibles, cette réalité fait peser un risque en termes de rentabilité et, par répercussion, les consommateurs pourraient se voir frappés au porte-monnaie. Plus globalement enfin, c'est la question même de la souveraineté et de l'indépendance française et européenne dans le champ des paiements bancaires qui se pose.

CB, des atouts parfois méconnus

« Dès cet été, en réponse notamment à cette inquiétude exprimée par certains commerçants quant à l'avenir du réseau CB, nous avons pris la parole avec le Manifeste CB rappelant les valeurs de CB, d'innovation, de sécurité, d'efficacité, et de souveraineté et renouvelant l'engagement des banques française dans le développement de CB », explique Jean-Paul Mazoyer. Comme pour amplifier le mouvement, le sommet CB du 10 octobre a permis derrière d'aller plus loin dans la mise en lumière des « atouts encore trop méconnus » du réseau français, « mais également ses nombreux projets au service quotidien des commerçants, des consommateurs et des citoyens français », explique le président du GIE CB.

En matière d'innovation, CB peut se targuer, par exemple, d'être un leader mondial dans le paiement sans contact, les cartes biométriques ou encore le paiement dans les transports. « L'innovation telle que nous la développons est toujours placée au service de l'efficacité : garantir des coûts toujours plus compétitifs, préserver le pouvoir d'achat des consommateurs et favoriser l'inclusion territoriale, comme avec la facilitation du paiement sans contact durant la crise Covid », éclaire Philippe Laulanie, directeur général de CB. Sur le volet sécurité et souveraineté, l'hébergement des données en France constitue un argument de poids, alors que 14 milliards de paiements CB sont effectués chaque année. Tous ces atouts, le réseau CB les résument aujourd'hui en une promesse : « Payer avec CB, c'est payer made in France ».