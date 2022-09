Vitrine de l’excellence française, le Sibca est 1er salon de l’immobilier bas carbone

Organisé conjointement par l'Association BBCA et France Conventions, le Sibca, premier Salon de l'Immobilier Bas Carbone, sera LE rendez-vous des professionnels de l'immobilier dans un écosystème en mutation, pour concevoir, construire et rénover les grands projets urbains et les bâtiments de demain.

Avec le défi de la neutralité carbone 2050 et la nouvelle réglementation RE2020, la maîtrise du bilan carbone devient la priorité et l'affaire de tous les intervenants du secteur immobilier : urbanisme, aménagement des territoires, énergie Bas Carbone, stockage carbone, neutralité, économie circulaire, mutualisation, réemploi, recyclage sont les nouvelles thématiques qui révolutionnent la ville et les bâtiments.

Sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, Président de la République, et sous le patronage de Jean Jouzel, glaciologue, ancien vice-président du GIEC, cet événement est une première. Je remercie l'Association BBCA, co-organisatrice et garante de l'exigence bas carbone de l'événement, pour sa confiance et son partenaire, la Fédération des Promoteurs Immobilier (FPI) pour son soutien.

Du jeudi 22 au samedi 24 septembre, 150 exposants et 3 500 visiteurs sont attendus pour deux jours de rencontres d'affaires exclusives avec les décideurs de l'immobilier bas carbone : villes et territoires, concepteurs, constructeurs, énergéticiens, investisseurs, industriels, promoteurs immobiliers, ingénierie, services, solutions techniques...).

Ces 2 journées riches d'échanges et de rencontres d'affaires seront suivies de la « Journée Talents » dédiée à formation, à l'emploi et au recrutement sous le signe du bas carbone, et à laquelle, une vingtaine de grandes d'écoles d'architecture, d'urbanisme et d'ingénieurs ont déjà répondu présents.

Nous avons soumis tous nos exposants à un comité de sélection : seuls les acteurs de l'immobilier et du bâtiment proposant des solutions ou des produits bas carbone peuvent exposer au Sibca, un gage de performance carbone réel pour les visiteurs du Sibca.

Le 24 septembre sera la "Journée Talents", dédiée au recrutement et à la formation pour les talents de demain. Nos écoles partenaires feront du Grand Palais Éphémère un point de rencontre incontournable entre étudiants (bac +5, bac +6), diplômés, actifs, qui viendront s'inspirer des perspectives d'avenir qu'offre le bas carbone dans cette industrie et rencontrer les DRH et Responsables RSE des leaders du secteur qui partageront leurs opportunités de carrière. Cette journée s'articulera autour d'une succession de pitchs métiers et de Tables Rondes avec les écoles et associations partenaires.

Le choix du Grand Palais Éphémère, lieu iconique éco-responsable, allié à une scénographie prestigieuse et bas carbone, promettent aux participants de vivre une expérience unique qui marquera le passage à l'action pour l'ensemble du secteur.

Nous nous réjouissons par avance d'accueillir les acteurs engagés d'aujourd'hui et de demain du 22 au 24 Septembre au Grand Palais Éphémère !

Chiffres clés