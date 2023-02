ZFE, réussir la décarbonation sans créer d’exclusion : plaidoyer pour une ville apaisée

Concrètement cette application pose un double défi pour les collectivités et leurs partenaires : déployer un dispositif viable pour lutter contre le réchauffement climatique et mettre en place une offre de service public de transport repensée, efficiente, accessible et inclusive afin d'accompagner les besoins de tous les usagers. Les mobilités sont centrales, elles donnent accès à l'emploi, aux soins, aux droits, et de facto une partie de la population risque d'être défavorisée, si la ZFE ne s'accompagne d'une offre adaptée.

Au-delà des débats politiques, la mise en place des ZFE nous impose donc de mener une réflexion plus globale sur l'évolution des mobilités et la conception des systèmes de transports dans les territoires, afin d'éviter la fracture et l'exclusion des habitants et habitantes des zones périphériques/urbaines et des populations les plus précaires. La densification de l'offre de transport vers les périphéries qui se trouvent traditionnellement moins desservies est donc essentielle. Cela passe également par notre capacité, en tant qu'opérateur, à soutenir l'attractivité des transports auprès des usagers en accompagnant le « choc d'offre » des transports publics déployés par les Autorités Organisatrices des Mobilités, avec des interfaces sans couture et un service irréprochable.

Consciente des défis socio-économiques qu'implique l'instauration de ZFE pour les élus locaux, RATP DEV a la responsabilité de s'engager au côté des collectivités à déployer une offre de mobilités complète et intégrée. Celle-ci permet d'articuler un réseau de mobilités harmonieux incluant les mobilités actives, comme elle le fait à Annemasse ou encore à Brest, et alternatives, comme le covoiturage à Angers. Et cela y compris en cas d'interfaces entre plusieurs opérateurs comme à Londres ou au Caire. Le tout avec un service aux usagers simplifié, accessible et un coût maîtrisé.

Afin d'accompagner les collectivités, RATP Dev met à disposition son sens de l'intérêt général, son attachement au service public, son expertise de développement des activités d'exploitation et de maintenance de réseaux de transport urbain et interurbain conjugué à une fine connaissance des territoires. Des atouts majeurs présents au cœur des valeurs de RATP Dev. Une expertise que l'on retrouve sur plusieurs territoires en France ou dans des métropoles mondiales telles que Londres.

Au final, les défis des ZFE font écho à notre engagement quotidien : réduire les distances et rapprocher les Hommes. Les systèmes de transport sont au cœur de l'environnement urbain, ils en sont la colonne vertébrale. C'est pourquoi ils doivent être sûrs, efficaces, pratiques et fiables. Notre responsabilité, aux côtés et au service des collectivités, consiste à développer et optimiser ces réseaux de transport public, au service de l'économie et de la qualité de vie des citoyens.