Le comparateur Gridky révolutionne l’investissement immobilier avec sa solution big data en temps réel

La data au service des investisseurs et des professionnels de l'immobilier

Depuis plus d'un an, Gridky s'appuie sur une savante combinaison d'expertise immobilière et de technologie afin d'accompagner les futurs acquéreurs. La plateforme agrège pas moins de 8 millions de données et ses algorithmes s'occupent de comparer, d'analyser, mais aussi de noter et classer des milliers de programmes neufs, le tout selon plusieurs critères uniques évaluant l'intérêt de l'acquisition de chaque bien.

De nombreux sites immobiliers proposent aujourd'hui d'avoir accès à des logements mais aucun ne permettait encore, jusque-là, de mettre en concurrence différents programmes et critères d'investissement. Chez Gridky en revanche, le scoring des lots permet de trouver le meilleur investissement en fonction de 5 critères que l'on peut prioriser selon son projet :

Le potentiel de plus-value : une évaluation du gain potentiel lors de la revente.

La facilité de la revente du bien : par l'analyse de données socio-démographiques et de l'équilibre entre offre et demande.

La rentabilité locative : dans quelle mesure la perception de loyers peut rentabiliser l'investissement initial.

La sécurité locative : l'évaluation des risques de vacance locative ou d'impayés de loyer.

L'attractivité du quartier : identification de tous les services du quotidien aux alentours et de la proximité des transports.

A l'arrivée, le constat est bluffant : l'outil offre une interface intuitive aux particuliers, ajustable à leurs besoins, et permet un gain de temps majeur aux professionnels. Pour tous, un atout unique dans la recherche du bien idéal.

Gridky révolutionne le secteur en lui apportant transparence et temps réel

Une des nouveautés (et pas des moindres) introduite par Gridky est la mise à jour en temps réel des stocks de logements disponibles.

En récupérant en temps réel l'information concernant l'état d'un lot (réservé ou disponible, de retour sur le marché, etc.), Gridky facilite une prise de décision éclairée. Cette petite prouesse technologique est une première sur le marché : jusqu'ici les professionnels de l'immobilier devaient se contenter d'une mise à jour des statuts des lots à vendre une fois par nuit.

Il est possible de parler d'une véritable révolution du côté des professionnels de l'investissement immobilier, car Gridky leur donne les clés pour répondre solidement à leur devoir de conseil. Gridky apporte une transparence rafraîchissante dans un domaine où l'opacité du choix des offres a pu parfois être décriée par des clients peu satisfaits des biens qu'ils avaient acquis.

Avec sa prise en compte du temps réel, le comparateur Gridky permet ainsi aux acquéreurs de reprendre le pouvoir et aux professionnels de sécuriser et de simplifier leurs recherches. Le risque de passer à côté du logement de ses rêves s'évanouit, remplacé par l'instantanéité.

Mathieu Morio, co-fondateur et Président de Gridky, en est convaincu :

« Les professionnels de l'investissement immobilier doivent s'adapter aux mœurs du jour. Les clients veulent davantage de transparence et des outils performants. Les technologies sont désormais matures. Il était donc temps de les mettre à profit pour rendre l'identification des meilleurs investissements plus robuste et plus simple. »

Aux côtés des pros et de leur clientèle : mieux financer l'achat pour mieux investir

Tout bon professionnel de l'investissement locatif a une ambition : satisfaire ses clients en leur offrant une opération immobilière profitable. Pour ce faire, il faut être en mesure de leur proposer une solution d'investissement adaptée à leur situation patrimoniale et à leur projet.

Bien consciente que pour bien investir, il faut d'abord commencer par bien financer, Gridky propose également aux professionnels un simulateur financier ultra précis qui prend en compte tous les paramètres propres à la situation de leur client... et les critères variables en fonction du type d'investissement.

Pour les clients qui souhaitent investir sous le régime de la loi Pinel par exemple, le simulateur permet au professionnel d'entrer le profil du potentiel acquéreur. L'algorithme présente ensuite une projection financière précise, capable de proposer non seulement la meilleure offre du marché mais également le montant optimal de l'investissement pour chaque profil. Durée de l'amortissement, calcul du taux de rendement interne de l'investissement, etc. : des données essentielles qui correspondent de façon spécifique aux différents projets des acheteurs.

En somme, la simulation produit tous les éléments indispensables à la décision, qui seront par la suite assemblés de façon claire en une offre commerciale complète, téléchargeable en quelques clics. L'ambition : fournir un outil efficace et fiable qui simplifie la démarche de conseil.

« Notre outil est un levier digital puissant qui a été conçu pour aider les professionnels à gagner un temps précieux au quotidien, tout en développant leurs affaires.» précise Mathieu Morio.

Vous l'aurez compris : plus que jamais cette année, l'immobilier sera digital...ou il ne sera pas.

Combinaison des Big Data, puissance des algorithmes et expertise immobilière : un savant mélange d'innovation qui fait de Gridky un nouvel acteur de référence pour trouver le meilleur bien.