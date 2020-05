Notre guide pour se loger à Paris quand on est étudiant

Quelles sont les différentes possibilités sur le marché locatif ?

La question fait sens, surtout quand vous êtes étudiant et que vous recherchez une résidence étudiante à Paris, un studio, un appartement pas cher, etc. Voici nos conseils pour choisir entre une agence immobilière parisienne, un organisme privé, ou faire vos recherches auprès de particuliers.

Les résidences étudiantes à Paris

De nombreuses entreprises se sont rendu compte de la difficulté des étudiants à trouver des logements décents, peu coûteux et au cœur de la capitale. Cependant, il existe des solutions alternatives au Crous, qui ne proposent que des logements à leurs propres étudiants et très souvent, ne peuvent offrir un logement à tous...

Une résidence étudiante à Paris est un organisme privé, qui permet aux étudiants de se loger près de leur école. Pratique, ces logements prennent en compte les besoins d'un étudiant en proposant très souvent une location meublée : lit, cuisine, bureau et rangement. Ce minimum, vital, n'est pas pris en compte par les propriétaires parisiens particuliers, qui louent des chambres vides, avec très peu de place et souvent sans bureau.

Autre avantage : une résidence étudiante à Paris rassemble des étudiants très souvent issus de la même école, permettant d'échanger sur les cours, quel que soit le niveau. Ainsi, la solidarité et l'amitié peuvent naître grâce à la promiscuité des étudiants. Il peut s'agir d'une véritable source de motivation, plutôt que de réviser des cours seul tous les soirs ...

Vous pouvez également profiter d'un accueil toute la journée. Ainsi, si vous remarquez le moindre dysfonctionnement dans votre chambre (eau, électricité, chauffage), vous avez une réponse rapide et une intervention professionnelle dans les plus brefs délais. En effet, très souvent les résidences ont des partenariats pour fonctionner 7J/7 et 24H/24. Concernant les prix, les résidences proposent des prix variés selon les moyens des étudiants et le nombre de m².

Si vous passez par une agence immobilière

Une agence immobilière a pour avantage de proposer des logements sérieux, au prix du marché et vous gardez contact avec eux si vous avez le moindre souci dans votre logement. Cependant, lors de l'état des lieux, les agences immobilières ont mis en place un système d'honoraire, établi selon le m². En moyenne à Paris, comptez 12€/m². Par exemple, pour un appartement de 12m², vous devrez payer 144€.

Vous envisagez une location d'un particulier ?

La location auprès d'un particulier vous permet de trouver une location rapidement. A la différence des agences immobilières, les particuliers cherchent eux-mêmes les profils et donnent des réponses rapidement. L'avantage à ne pas oublier sont les frais d'honoraire d'agence que vous n'avez pas à payer pour obtenir l'appartement ou le studio à Paris choisi. Pour trouver votre location auprès d'un particulier, vous pouvez vous référer à des sites spécialisés, qui vérifient que le propriétaire a mis son habitation aux normes, à des prix du marché, et qui reprennent l'ensemble de vos critères.

Parmi les particuliers, certains louent des pièces au sein de leur maison. C'est un aspect très pratique, car les tarifs sont adaptés pour des loyers moins chers et les propriétaires sont à deux pas si vous avez la moindre question.

D'autres particuliers encore, proposent le logement à très faible coût en échange de services rendus. C'est le cas de personnes âgées, qui ont besoin d'une aide quotidienne : ménage, courses, etc. Plutôt que de choisir un travail à mi-temps, vous rendez service à votre loueur tout en restant chez vous, une fois les tâches demandées réalisées. Si vous songez à ce type de logement, vous pouvez chercher un logement près de votre future école. Vous bénéficiez ainsi d'un loyer moins cher que ceux du marché, tout en vivant dans la capitale.

Les cités universitaires

Proposé par les universités, le Crous permet d'accueillir au sein même de l'université des étudiants dans des résidences avec des chambres privées. Si les prix sont généralement attractifs, il est conseillé de toujours s'y prendre à l'avance. En effet, les places sont connues pour ne recevoir que de rares élus, qui se sont pris à l'avance. Il faut dire que la procédure est lente entre la constitution de son dossier, l'administration universitaire parfois lente à communiquer les informations, etc.

Choisir une location meublée

Si vous ne trouvez pas de résidence étudiante à Paris, vous pouvez préférer la solution d'une location meublée. Il est dans l'intérêt d'un étudiant, qui ne sait pas encore s'il souhaite s'implanter à Paris de manière durable après ses études, de préférer une location meublée pour dépenser le moins possible.

Pourquoi est-ce une solution économique ?

Des achats tels qu'un bureau, un lit, une table, des chaises, etc. peuvent se révéler une véritable fortune pour des étudiants de famille modeste. La location meublée permet aussi d'éviter aux étudiants de devoir choisir entre leurs études et un travail à mi-temps, pour se payer leur nouveau mobilier.

Envisagez la colocation !

La colocation dans une location meublée est devenue monnaie courante auprès des étudiants, et même auprès des jeunes actifs. Celle-ci permet de réaliser des économies, puisque vous partagez les charges (eau, électricité, chauffage, etc.).

Si vous connaissez des amis prêts à se lancer dans la colocation avec vous, vous pouvez réaliser des économies si vous décidez de partager le prix de certains meubles ou accessoires pour compléter le mobilier sur place. Cependant, veillez toujours à ce que le partage soit égal, et de vous mettre d'accord au préalable sur à qui revient le meuble lors de la fin de la colocation.

Pour conclure

Choisir sa future résidence étudiante à Paris réserve parfois moult péripéties avant de trouver la bonne. Notre conseil : n'abandonnez jamais trop vite, préparez votre dossier numérique et physique, vérifiez que vous remplissez toutes les conditions et surtout, prévoyez un budget pour que vous puissiez étudier à Paris en toute sérénité ! Les locations parisiennes ne désemplissent peu et il est estimé que le nombre d'étudiants demandeurs augmente chaque année. Préparez en amont des vacances scolaires votre demande pour être premier sur les nouvelles opportunités !