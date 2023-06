Où trouver le taux d'émission de CO2 sur sa carte grise, et quel niveau me permet d'avoir une vignette Crit'Air 1 ou 2 ?

Pour vous aider à y voir plus clair, voici les principaux éléments à prendre en compte :

Bien comprendre ce concept, ce que ça implique pour vous, votre voiture et notre environnement,

Savoir où trouver le taux d'émission de CO2 sur votre carte grise



Et à partir de quel niveau de ce taux, vous êtes éligible à une vignette Crit'Air 1 ou 2.

Mais tout d'abord, qu'est-ce que le CO2 et pourquoi est-il important pour les voitures ?



Le CO2, ou dioxyde de carbone, est un gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Le secteur des transports est responsable d'environ 25% des émissions de CO2 en France. Pour décourager l'achat des véhicules les plus polluants, le gouvernement a mis en place une taxe carbone également nommée malus écologique ou taxe CO2.

Le déploiement des vignettes Crit'Air en France pour lutter contre la pollution

La vignette Crit'Air est un dispositif mis en place par le gouvernement français pour lutter contre la pollution atmosphérique, assimilée à un certificat qualité de l'air.

Cette classification des véhicules en fonction de leur niveau d'émission de polluants permet de limiter la circulation des véhicules les plus polluants, dans certaines zones en particulier ou lors de pics de pollution. Ce système a par ailleurs pour objectif de réduire les causes d'allergies liées à la pollution de l'air.

Où trouver le taux d'émission de CO2 sur votre carte grise ?

Le taux d'émission de CO2 de votre véhicule est inscrit sur votre carte grise (ou certificat d'immatriculation). Plus précisément, vous le trouverez dans la rubrique V.7 de votre document.

Localisation sur la carte grise : Localisez la rubrique V.7 sur votre carte grise. Elle est généralement située dans la partie inférieure droite du document.

Comprendre la valeur : La valeur indiquée dans cette rubrique est le taux d'émission de CO2 de votre véhicule, exprimé en grammes par kilomètre parcouru (g/km).

Sur une ancienne carte grise, ou certificat d'immatriculation, le taux d'émission de CO2 peut ne pas être directement indiqué. En effet, l'indication du taux d'émission de CO2 n'est obligatoire sur les cartes grises que depuis l'année 2004.

Si votre véhicule a été immatriculé après 2004, vous trouverez le taux d'émission de CO2 dans le champ V.7 de votre carte grise.

Pour un véhicule neuf ou importé, le taux de g/km de CO2 est indiqué sur le certificat de conformité.

Quel niveau de taux d'émission permet d'avoir une vignette Crit'Air 1 ou 2 ?

Pour obtenir une vignette Crit'Air, un véhicule doit être classé en fonction de son taux d'émission de CO2 et de la norme Euro à laquelle il est conforme.

Vous trouverez la norme Euro (classe environnementale) attribuée à votre véhicule au niveau du champ V9 sur la carte grise, près du taux d'émission de co2 inscrit en V7.

Voici un récapitulatif des critères d'attribution :

Vignette Crit'Air 0 : Représentée par une pastille verte et blanche, cette vignette est attribuée aux véhicules propres qui n'émettent aucune particule de CO2. Il s'agit de véhicules à hydrogène ou 100 % électriques.

Représentée par une pastille verte et blanche, cette vignette est attribuée aux véhicules propres qui n'émettent aucune particule de CO2. Il s'agit de véhicules à hydrogène ou 100 % électriques. Vignette Crit'Air 1 (pastille violette) : Si vous possédez un véhicule hybride rechargeable, vous pouvez obtenir la vignette Crit'Air 1. Les véhicules essence, GPL ou au bioéthanol Euro 6 peuvent également recevoir cette vignette selon leur année de production.

(pastille violette) : Si vous possédez un véhicule hybride rechargeable, vous pouvez obtenir la vignette Crit'Air 1. Les véhicules essence, GPL ou au bioéthanol Euro 6 peuvent également recevoir cette vignette selon leur année de production. Vignette Crit'Air 2 (pastille jaune) : Les véhicules essence ou au GPL Euro 5 et 6, ou les véhicules diesel Euro 6, sont éligibles à la vignette Crit'Air 2.

(pastille jaune) : Les véhicules essence ou au GPL Euro 5 et 6, ou les véhicules diesel Euro 6, sont éligibles à la vignette Crit'Air 2. Vignette Crit'Air 3 (pastille orange) : Cette vignette est délivrée aux véhicules essence ou au GPL conformes à la norme Euro 4. Les véhicules diesel conformes aux normes Euro 4 et 5 peuvent aussi recevoir cette vignette.

(pastille orange) : Cette vignette est délivrée aux véhicules essence ou au GPL conformes à la norme Euro 4. Les véhicules diesel conformes aux normes Euro 4 et 5 peuvent aussi recevoir cette vignette. Vignette Crit'Air 4 (pastille bordeaux) : Elle est destinée aux véhicules diesel conformes aux normes Euro 3.

(pastille bordeaux) : Elle est destinée aux véhicules diesel conformes aux normes Euro 3. Vignette Crit'Air 5 (pastille grise) : Cette vignette est attribuée aux véhicules diesel conformes aux normes Euro 2.

Pas de vignette Crit'Air : Les véhicules particulièrement polluants, tels que ceux qui ne répondent pas à la norme Euro 1 ou les véhicules à essence immatriculés avant 1997, ne sont pas éligibles pour une vignette Crit'Air.

​​Actualité des vignettes Crit'Air et lutte contre la pollution en ville

Depuis 2021, certaines zones en France ont rendu obligatoire la possession de certificats Crit'Air pour circuler. Ces zones, appelées Zones à Circulation Restreinte (ZCR), sont principalement dans les grandes villes de France et leur périphérie.

Elles ont été mises en place pour limiter l'impact de la pollution de l'air sur la santé des habitants.

D'ici à 2025, d'autres zones devraient également rendre obligatoire la vignette Crit'Air. C'est une étape supplémentaire dans l'engagement de la France pour réduire la pollution et améliorer la qualité de l'air et la vie de ses habitants.

L'évolution des normes de calcul de CO2

La norme WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures) a remplacé la norme NEDC pour le calcul du malus écologique en mars 2020.

Cette nouvelle norme, plus précise, reflète mieux la consommation réelle de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule. Cette norme permet aussi de définir le barème d'application du malus écologique (taxe CO2) en vigueur chaque année.

En 2023, il se déclenche à partir du seuil de 123 g/km de CO2 et son tarif augmente à chaque gramme de CO2 par km supplémentaire.

Différences entre une voiture électrique et une voiture thermique

L'impact sur l'environnement d'un véhicule dépend en grande partie de sa source d'énergie. Les véhicules électriques ont tendance à avoir une incidence environnementale beaucoup plus faible que les véhicules équipés d'un moteur à combustion.

Par conséquent, une voiture électrique sera généralement éligible pour une vignette Crit'Air de niveau plus bas.

En ce qui concerne les voitures thermiques d'occasion, le niveau de la vignette Crit'Air dépendra de la norme Euro (champ V9) à laquelle le véhicule est conforme et de son taux d'émission de CO2.

Une voiture d'occasion peut potentiellement avoir un taux d'émission plus élevé que le même modèle acheté neuf, en raison de l'usure du moteur, du système d'échappement et des améliorations techniques récentes des constructeurs.

La vignette Crit'Air et son impact en ville

La vignette Crit'Air a été mise en place pour réguler la circulation dans les centres-villes lors des pics de pollution. Dans de nombreuses villes françaises, l'accès au centre-ville peut être restreint pour certains véhicules en fonction du niveau de leur vignette.

Avoir une vignette Crit'Air de niveau 1 ou 2 collée sur le pare-brise vous permet d'accéder à ces zones plus souvent, même pendant un pic de pollution.

La vignette Crit'Air a également un avantage financier sur le stationnement. En effet, certaines villes offrent des tarifs de stationnement réduits pour les véhicules avec une vignette Crit'Air 1 ou 2.

En revanche, d'ici 2024 certains véhicules avec un niveau Crit'Air 3 ou 4 ne pourront plus circuler dans Paris, ce qui représente une grande partie des véhicules diesel et des poids lourds.

Conduire sans vignette Crit'Air dans les zones de circulation restreinte

Il est important de noter que sans vignette Crit'Air, il peut être interdit de conduire dans certaines lieux soumis à des restrictions environnementales. Ces zones sont appelées Zones à Circulation Restreinte (ZCR) et peuvent être mises en place de manière permanente ou temporaire dans certaines villes.

Il est donc recommandé d'obtenir une vignette Crit'Air pour votre véhicule, quel que soit son niveau d'émission. À défaut, selon le code de la route, vous vous exposez à une amende lors d'un éventuel contrôle routier de 68 € pour les voitures particulières et 135 € pour les poids lourds.

En conclusion, comprendre le taux d'émission de CO2 de votre véhicule et connaître les critères d'attribution des vignettes Crit'Air peut vous aider à faire des choix éclairés, pour payer moins de malus, et plus responsables pour l'environnement et la qualité de l'air.

Que vous conduisiez une voiture électrique ou une voiture à motorisation thermique d'occasion, cette compréhension peut vous permettre de minimiser votre empreinte carbone et de naviguer plus facilement suivant les conditions de circulation dans les zones à faibles émissions (ZFE).