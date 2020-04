Quels sont les secteurs qui se prêtent le mieux à la création d'une franchise ?

Modèle économique pratique et rentable, pour devenir franchisé et réussir dans votre entreprise une chose importante est de ne pas se tromper dans le choix de votre secteur d'activité. Voici les secteurs connus pour être ceux qui rapportent le mieux.

Devenir franchisé, les secteurs particulièrement rémunérateurs

La création d'une entreprise est une opportunité de changer de vie, de se lancer dans une activité rentable. Ainsi, si vous envisagez de devenir franchisé il est impératif de vous tourner vers un secteur qui rapporte. C'est le cas notamment de l'immobilier. À condition de choisir une franchise sérieuse qui s'inscrit dans une démarche de qualité à l'instar de la franchise immobilière Keymex, il est possible de réaliser un excellent chiffre d'affaires et une importante marge bénéficiaire.

En effet, l'immobilier fait partie de ces domaines sur lesquels la crise économique des dernières années semble ne pas avoir eu de lourdes conséquences. Alors que la rentabilité moyenne d'une agence immobilière indépendante est estimée à 3 ou 4%, lorsqu'elle se développe en réseau la rentabilité va au delà des 10%. Pourquoi ? Parce que les méthodes et les solutions proposées par un bon réseau de franchise permettent de booster l'activité commerciale.

On estime à environ 50.000 euros brut ce que vous pouvez gagner en tant que franchisé, avec une prise de dividende pouvant avoisiner les 26.000 euros. Choisir de devenir franchisé dans le secteur de l'immobilier est en conséquence une bonne idée.

Devenir franchisé, se lancer avec des enseignes prometteuses sur des secteurs porteurs

Si l'immobilier est indubitablement un secteur qui rapporte, ce n'est cependant pas le seul domaine opportun pour devenir franchisé. Si l'on s'en tient aux chiffres publiés par la Fédération Française de la Franchise qui font état des secteurs dans lesquels le plus de nouveaux franchisés ont été recrutés, l'alimentaire, l'équipement de la maison, l'optique, la restauration et l'hôtellerie sont des segments sur lesquels vous pouvez envisager d'investir en tant que franchisé.

De nombreuses marques faisant partie de ces secteurs sont en quête de franchisés afin d'étendre leur maillage et par voie de conséquence booster leur rentabilité. Il s'agit de secteurs porteurs qui présentent de réelles opportunités pour toute personne qui souhaite créer son entreprise. Performer sur ces segments implique de faire le bon choix en ce qui concerne l'enseigne qui fera office de franchiseur.

L'achat et la vente de biens d'occasion est un autre secteur intéressant pour devenir franchisé. En 2015 ce marché a atteint et dépassé les 4 milliards d'euros, et contrairement à des secteurs comme celui du voyage on n'enregistre pas de perte de vitesse. D'autres domaines à l'instar du courtage en crédit immobilier et de la beauté sont à étudier, même si en termes de chiffres d'affaires ils sont encore loin de ceux de la vente immobilière et ne décomptent pas un nombre particulièrement élevé de franchisés.

Les secteurs vers lesquels vous pouvez vous orienter pour devenir franchisé sont divers et variés. Prendre le temps de réfléchir et d'étudier chaque opportunité susceptible de vous intéresser vous permettra de ne pas vous tromper dans le choix de l'enseigne avec laquelle conclure un contrat de franchise.