Tous les conseils pour bien entretenir vos jeans et les garder longtemps

Comment laver votre jean en machine la première fois ?

Lorsqu'on les trouve en boutique, les jeans ont déjà subi plusieurs lavages ainsi qu'un processus permettant de fixer la teinte à la toile. Lorsque vous laverez votre pantalon, il est cependant conseillé de ne pas le mélanger avec d'autres vêtements, car il risque de dégorger. Si vous souhaitez vérifier s'il le fera ou non, vous pouvez le faire tremper dans une bassine d'eau afin de voir si cette dernière change de teinte. Pour fixer la couleur, il est également possible de faire tremper votre jean homme dans un mélange d'eau et de vinaigre blanc pendant toute une nuit, juste avant de le laver en machine.

Pour ne pas abîmer votre jean, choisissez une lessive adaptée et veillez bien à ce qu'elle ne contienne pas d'agents blanchissants. Enfin, optez pour un programme pour linge délicat, ce qui permettra à votre pantalon de garder sa couleur et sa forme plus longtemps. L'essorage devra également être délicat, le mieux étant de ne pas dépasser les 500 tours/minute.

Laver votre jean à la main

Si vous voulez préserver les couleurs et la toile de votre jean au maximum, vous pouvez aussi le laver à la main. Rassurez-vous, cela n'est pas très compliqué. Il suffit en effet de remplir une bassine avec de l'eau tiède et d'y ajouter une dose de lessive. Privilégiez un produit conçu pour les couleurs foncées (sauf si votre jean est clair, bien sûr). Retournez votre pantalon sur l'envers et plongez-le dans la bassine de façon à ce qu'il soit le plus possible à plat. Ne le mettez surtout pas en boule pour ne pas risquer de créer des démarcations de couleur. Laissez tremper votre jean pendant 3/4 d'heure environ, en le remuant de temps en temps. Rincez-le ensuite à l'eau claire.

À quelle fréquence laver votre jean ?

La fréquence du lavage de votre jean va bien sûr dépendre de l'utilisation que vous en faites. Vous ne serez pas obligé de le laver aussi souvent si vous le portez pour une promenade en ville ou pour faire du bricolage, par exemple. Sachez qu'un jean peut être porté plusieurs fois entre chaque lavage s'il n'est pas taché. Un bon indicateur pour le nettoyer est quand la toile commence à se détendre. Quoi qu'il en soit, n'attendez tout de même pas trop longtemps. Sinon, les bactéries risquent de se développer, et avec elles, les mauvaises odeurs.