Aux Etats-Unis, la course à la 5G a commencé

Au pays de l'Oncle Sam, les opérateurs se mobilisent déjà pour apporter dès que possible la 5G. Avec cette cinquième génération de communication mobile, qui promet des débits dix fois plus rapide qu'avec l'actuelle 4G tout en offrant une solution de choix pour l'Internet des objets, ils espèrent se démarquer et doper leurs revenus dans un marché des télécoms aussi mature que concurrentiel. La semaine dernière, quelques jours avant l'ouverture du CES de Las Vegas, le grand salon mondial de l'électronique grand public, AT&T, le numéro deux américain du mobile (33% de part de marché), a donné le ton. A l'en croire, des premiers services de 5G seront lancés « dans une douzaine de villes » d'ici à la fin de l'année.

Dans un communiqué, l'industriel affirme que son « accélération » dans cette technologie est notamment rendue possible par l'adoption d'une première salve de normes, fin décembre, par le 3GPP, l'organisme qui fixe les standards des télécommunications mobiles. Même si les travaux de standardisation sont loin d'être achevés, et devraient se poursuivre jusqu'en 2019. « Maintenant que ces spécifications sont disponibles, les fabricants de matériels, de puces, et d'appareils peuvent commencer leurs développements », indique l'opérateur. AT&T se dit ainsi en mesure d'apporter et de commercialiser la 5G plus vite que ce qu'il avait initialement prévu. Même si les premières offres estampillées « 5G » n'en seront donc pas vraiment: elles comprendront seulement certaines de ses briques technologiques.

Verizon et sa 5G fixe

Dans ce communiqué, Melissa Arnoldi, présidente d'AT&T Technology et Operations, se projette :

« Nous allons rapidement déployer la 5G mobile cette année et commencer à proposer cette solution aux consommateurs et aux entreprises. Avec des vitesses plus rapides et une latence ultra-faible, la 5G va finalement délivrer et améliorer des expériences comme la réalité virtuelle, les futures voitures sans conducteur, la vidéo immersive 4K et plus encore. »

Le grand rival d'AT&T aux Etats-Unis, Verizon (36% de part de marché), met lui-aussi les bouchées doubles dans la 5G. Il y a peu, l'opérateur a annoncé qu'il allait déployer un service de 5G à usage fixe dans quelques villes cette année. L'idée, ici, est de proposer une alternative au câble ou à la fibre optique pour se connecter en Internet à très haut débit la maison. L'objectif est de tester de nouvelles offres de manière localisées, avant, si elles fonctionnent correctement et séduisent les consommateurs, de songer à les généraliser.

La Corée du Sud et le Japon bientôt prêts

A côté des grands opérateurs américains, leurs homologues asiatiques, en particulier en Corée du Sud et au Japon, sont également très pressés d'apporter la 5G, perçue comme un de leurs principaux levier de croissance ces prochaines années. Voilà pourquoi Séoul et Tokyo ont depuis longtemps promis de proposer cette technologie cette année, à l'occasion des Jeux Olympiques. L'Union européenne, plus en retrait pour le moment, souhaite de son côté qu'au moins une grande ville de chaque état membre soit couverte en 5G en 2020. Soit l'année où, vraisemblablement, les vrais gros déploiements de cette technologie devraient débuter.