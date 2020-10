Le Congrès américain sort l'artillerie lourde contre les Gafa. Deux mois après avoir sérieusement cuisiné, lors d'une audition historique, les quatre "empereurs de l'économie numérique" -Sundai Pichai (patron de Google),Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) et Jeff Bezos (Amazon)-, les élus en charge de cette grande enquête de 16 mois contre les Gafa ont rendu leur verdict mardi 6 octobre. Et leur rapport de 449 pages, mené par treize députés, fruit de sept auditions et de 1,3 million de documents récoltés, fait office de dynamite.

Constat accablant d'abus de toutes sortes

L'enquête du sous-comité antitrust de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, la chambre basse du Congrès à majorité démocrate -contrairement au Sénat- consacre de nombreuses pages à expliquer, entreprise par entreprise et secteur par secteur, en quoi les Gafa abusent de leurs positions et étouffent la concurrence.