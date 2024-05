Samsung Electronics : un syndicat appelle à la première grève de l'histoire du groupe

C'est une première dans l'histoire du géant Samsung Electronics. Une organisation représentant des dizaines de milliers de travailleurs du mastodonte sud-coréen de l'électronique a appelé à la grève ce mercredi.

« Nous ne pouvons plus supporter les persécutions contre les syndicats. Nous déclarons une grève face à la négligence de l'entreprise à l'égard des travailleurs », a déclaré lors d'une conférence de presse le Syndicat national de Samsung Electronics.

« Nous avons essayé de résoudre le problème par le dialogue », a déclaré le syndicat, qui représente environ 20% de la main-d'œuvre du groupe, soit environ 28.000 personnes. Il a également accusé la direction d'« ingérence de l'entreprise dans la lutte pacifique que nous avons menée jusqu'à présent ».

La menace d'une grève générale

Selon le président du syndicat, Son Woo-mok, les travailleurs ont accepté l'augmentation de salaire proposée par l'entreprise, mais demandent encore un jour férié supplémentaire ainsi qu'un « système transparent de mesure de la prime de performance basée sur le bénéfice des ventes ». « L'entreprise ne nous entend pas et ne communique pas depuis notre dernière session de négociation », a dénoncé Son Woo-mok.

Le syndicat a fait savoir que, dans un premier temps, il ne ferait grève qu'une seule journée, le 7 juin, et que les grévistes utiliseraient leurs congés annuels à cette fin. « Cela pourrait déboucher sur une grève générale », a toutefois averti un porte-parole du syndicat. Il s'agit de « la première grève que connaîtra l'entreprise et nous pensons qu'elle est significative ».

Samsung Electronics est le navire amiral du géant Samsung Group, de loin le plus important des « chaebol » (conglomérats familiaux) qui dominent la quatrième économie d'Asie. La direction et les syndicats mènent depuis janvier des négociations sur les salaires, sans parvenir à surmonter leurs divergences. Un responsable de l'entreprise a déclaré à l'AFP que « Samsung poursuivra le dialogue avec le syndicat comme il l'a fait jusqu'à présent ».

Une entreprise longtemps allergique aux syndicats

Pendant presque toute son histoire, le groupe Samsung, fondé en 1938, a empêché ses salariés de se syndiquer, employant parfois des méthodes brutales, dénoncent ses détracteurs. Le fondateur du conglomérat, Lee Byung-chul, décédé en 1987, avait juré qu'il n'autoriserait jamais les syndicats « jusqu'à ce que j'aie de la terre sur les yeux ».

Selon des documents internes datant de 2012 et révélés par un député sud-coréen, les cadres de Samsung avaient reçu l'ordre de contrôler le « personnel problématique » cherchant à se syndiquer. « Pour éviter les plaintes pour pratiques de travail injustes, il convient de licencier les principaux organisateurs avant qu'ils ne lancent un syndicat », pouvait-on lire, parmi d'autres recommandations.

Mais en 2019, des employés ont profité de la controverse autour du procès pour corruption du vice-président de l'entreprise Lee Jae-yong, le petit-fils du fondateur, et du fait qu'un ancien avocat de gauche spécialiste des droits humains, Moon Jae-in, était président de la Corée du Sud, pour créer le premier syndicat chez Samsung.

Bénéfice d'exploitation décuplé au premier trimestre

Ce mouvement social inédit survient alors que Samsung Electronics a quasiment multiplié par dix son bénéfice d'exploitation au premier trimestre 2024, grâce à une robuste demande en mémoires et autres produits à forte valeur ajoutée liés à l'intelligence artificielle générative. De janvier à mars, le bénéfice d'exploitation de Samsung a atteint 6.610 milliards de wons (4,5 milliards d'euros), contre 640 milliards un an plus tôt, selon un communiqué.

Le bénéfice net (part du groupe) a été multiplié par presque cinq à 6.620 milliards de wons, pour un chiffre d'affaires en hausse de 12,8% sur un an à 71.920 milliards de wons (48,8 milliards d'euros). Ces résultats ont battu les prévisions des analystes, qui s'attendaient en moyenne à un bénéfice net de 4.990 milliards de wons, selon un sondage effectué par la firme de données financières Yonhap Infomax.

Le secteur des semi-conducteurs, dont Samsung et un des plus grands producteurs mondiaux, a renoué avec les bénéfices et s'est développé « en répondant à la demande dans les domaines des serveurs, du stockage, des PC et des téléphones portables », selon le groupe.

L'industrie sud-coréenne devrait rester solide au deuxième trimestre

Ce succès est dû en partie à « la concentration sur des produits à forte valeur ajoutée » comme les HBM (mémoires à large bande passante), les DDR5 (mémoires vives dynamiques), les SSD (disques statiques à semi-conducteurs) pour serveurs ou encore les UFS 4.0, un puissant et ultrarapide outil de stockage pour smartphones. « En ce qui concerne le deuxième trimestre, l'industrie devrait rester solide, principalement grâce à la demande d'IA générative », a prédit le groupe fin avril.

De solides ventes de smartphones haut de gamme S24, une augmentation des prix des semi-conducteurs ont également eu un impact positif sur les résultats de Samsung. Et la dépréciation du won, qui a perdu 7% face au dollar depuis le début de l'année, a eu un impact positif de 300 milliards de wons (200 millions d'euros) sur le résultat d'exploitation.

(Avec AFP)