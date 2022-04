Semi-conducteurs : AMD muscle son offre face à ses rivaux Intel et Nvidia

Nouvelle acquisition stratégique sur le marché américain des semi-conducteurs. Advanced Micro Devices (AMD), géant américain de l'industrie, a annoncé en début de semaine le rachat de Pensando, une jeune pousse californienne spécialiste des puces dédiées aux centres de données cloud. Une opération pour laquelle AMD a déboursé 1,9 milliard de dollars.

Fondée en 2017 par des anciens de Cisco (l'actuel président du conseil d'administration de Pensando n'est autre que John Chambers, ancien directeur général de Cisco), la jeune pousse a levé au total 313 millions de dollars depuis sa création, auprès d'investisseurs comme Qualcomm, Goldman Sachs et Lightspeed Venture Partners.

AMD accélère sur l'informatique en périphérie

Dans un contexte de pénurie mondiale sur le marché des semi-conducteurs, et bien qu'AMD ait prévu suffisamment de réserves pour pouvoir continuer à satisfaire ses clients à moyen terme dans ce contexte difficile, ce rachat constitue d'abord un moyen de diversifier la palette de produits dont dispose le géant américain, afin de profiter d'une demande croissante que l'offre existante peine pour l'heure à satisfaire.

Utilisés dans l'informatique et l'électronique grand public (smartphones, ordinateurs, objets connectés...), les microprocesseurs sont aussi omniprésents dans l'industrie automobile, l'armement et le spatial. Mais ils constituent également une composante essentielle des centres de données géants qui forment aujourd'hui la colonne vertébrale du secteur numérique à travers le cloud.

Ce marché est loin d'être négligeable : ainsi, 27% des unités centrales de traitement (CPU) vendues par AMD sont consacrées aux centres de données. Ce chiffre passe à 33% pour Nvidia et à 40% pour Intel, selon les données collectées par Yole Développement, un consultant spécialisé dans le marché des semi-conducteurs. Ces puces sont parmi les plus puissantes et complexes de toutes, puisqu'elles doivent être capables de supporter une grosse puissance de calcul et d'importants flux de données.

Pensando est notamment experte dans la conception de puces taillées pour l'informatique en périphérie, avec des gains importants en termes de latence et de performance. C'est notamment le cas de sa puce dédiée, ou data processing unit (DPU), Alba. L'informatique en périphérie permet de déplacer les ressources informatiques des centres de données et des environnements cloud centraux pour les rapprocher des appareils, et donc de traiter les données directement là où elles sont générées.

Il permet notamment des usages de pointe dans la santé connectée, le futur du commerce de détail, le véhicule autonome, les jeux vidéo et l'usine 4.0, et constitue donc l'un des enjeux stratégiques majeurs dans la guerre du cloud. Ainsi, « l'acquisition de Pensando est sans conteste un moyen pour AMD d'enrichir sa ligne de produits adaptés aux centres de données cloud », selon Willy Shih, professeur de management spécialisé dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs à la Harvard Business School.

Un rachat modeste, mais stratégique

L'entreprise ne fait du reste aucun mystère sur sa volonté de muscler son offre autour de ce marché en pleine croissance.

« Pensado fait figure de pionnier sur le marché des centres de données, ils ont su anticiper comment ceux-ci seraient utilisés à l'avenir et ont ainsi construit une excellente plateforme mêlant produits et logiciels. Il s'agit donc pour nous d'un excellent moyen de doubler notre mise sur ce marché », confie ainsi la directrice générale d'AMD, Lisa Su, dans un entretien accordé à la chaîne américaine CNBC. Pensando lui ouvre aussi l'opportunité de décrocher de juteux contrats. « De nombreux gros clients, dont Microsoft Azure, Oracle et IBM Cloud ont déjà adopté les produits de Pensando », souligne-t-elle.

Les entreprises du monde entier ont dépensé un total de 53,5 milliards de dollars en infrastructures cloud au quatrième trimestre 2021, portant les dépenses annuelles à 191,7 milliards de dollars, soit près de 50 milliards de plus qu'en 2020. Bien que de taille relativement modeste sur un marché où les offres d'acquisition se comptent ces derniers temps plutôt en dizaine de milliards de dollars (le rachat avorté de ARM par Nvidia devait par exemple chiffrer à 40 milliards), l'acquisition de Pensando n'en reste donc pas moins stratégique.

Un nouvel épisode dans la guerre du cloud

S'il vient nourrir la stratégie de croissance à long terme d'AMD, ce rachat peut également se lire comme un nouvel épisode dans la guerre acharnée que se livrent les grands fabricants américains. En effet, l'annonce intervient seulement deux mois après qu'AMD a finalisé le rachat du chinois Xilinx pour 50 milliards de dollars.

Or, celui-ci est l'un des deux grands spécialistes mondiaux, avec l'américain Intel, des puces reprogrammables FPGA, abondamment utilisées dans les infrastructures 5G, les communications militaires et les systèmes de radars. Une manière pour AMD de renforcer son offre face à son grand rival sur le sol américain, Intel ayant lui-même accru son expertise sur les puces reprogrammables grâce au rachat d'Altera, conclu en 2015 pour près de 17 milliards de dollars.

Quelque jours après l'annonce du feu vert donné par les autorités chinoises au rachat de Xilinx, la valeur de marché d'AMD a pour la première fois légèrement dépassé celle d'Intel, en atteignant les 197,75 milliards de dollars. L'acquisition de Pensando lui donne de nouvelles armes pour défier l'entreprise dirigée par Pat Gelsinger, mais aussi Nvidia, troisième poids lourd du marché américain.

« Je ne m'attendais pas à ce qu'AMD réalise une nouvelle acquisition aussi rapidement après avoir conclu le rachat de Xilinx, mais c'est un joli coup de la part de l'entreprise, qui peut ainsi jouer à armes égales sur le marché des centres de données face à Intel et Nvidia. Cette dernière a acquis une grande expertise dans ce domaine grâce au rachat de Mellanox, conclu en 2020 », affirme John Lorenz, analyste marchés et technologies computing chez Yole Développement

Contrairement à Intel, qui multiplie récemment les investissements pour fabriquer ses propres puces et celles de ses partenaires aux États-Unis et en Europe, AMD n'a aucune activité de fonderie et fait fabriquer ses microprocesseurs par le taïwanais TSMC. Mais le récent rachat de Xilinx va également lui donner davantage de marge de manœuvre dans ce domaine. « Le fait d'avoir absorbé Xilinx donne à AMD davantage de poids et donc de pouvoir de négociation face à son fournisseur TSMC, qui tend logiquement à satisfaire ses plus gros clients en priorité », note Adrien Sanchez, analyste marchés et technologies computing chez Yole Développement. Un atout de poids en période de pénurie.

