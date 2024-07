Semi-conducteurs : grâce à l'IA, TSMC voit ses revenus exploser et dépasse largement les attentes

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour TSMC, premier producteur de semi-conducteurs au monde. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, de son nom complet, a fait état ce mercredi d'une forte croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Il s'est élevé à 673,51 milliards de dollars taïwanais (19,11 milliards d'euros), d'après les calculs de l'agence de presse Reuters, s'appuyant sur les publications mensuelles de l'entreprise.

Les analystes tablaient, de leur côté, sur un résultat à 654,27 milliards de dollars taïwanais, selon une estimation du fournisseur de données London Stock Exchange Group (LSEG).

Le chiffre obtenu par Reuters correspond à un bond d'environ 40% du chiffre d'affaires de TMSC par rapport à celui de la même période l'année dernière. Entre avril et juin 2023, ses revenus avaient atteint 480,8 milliards de dollars taïwanais (13,62 milliards d'euros). La progression est aussi notable par rapport au premier trimestre 2024 : la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 592,6 milliards de dollars taïwanais (environ 16,8 milliards d'euros), qui correspondait déjà à une belle augmentation de 13% sur un an.

Pour le seul mois de juin, TSMC a enregistré une hausse de 33% de son chiffre d'affaires sur un an. Le groupe n'a toutefois pas fourni d'autres détails dans sa brève déclaration de revenus, comme son bénéfice net par exemple. Selon une estimation LSEG SmartEstimate, il devrait avoir augmenté de 30% sur un an. Entre janvier et mars, celui-ci avait progressé de 9%, pour s'établir à 225,4 milliards de dollars de Taïwan (6,39 milliards d'euros).

Carton en Bourse

Les résultats de TSMC profitent particulièrement de l'essor de l'intelligence artificielle (IA). Et pour cause, cette technologie est particulièrement gourmande en semi-conducteurs pour fonctionner - tout comme de nombreux produits de consommation courante, allant des appareils de cuisine aux téléphones portables, en passant par les voitures et les armes.

Avec la révolution de l'IA générative, déclenchée il y a moins de deux ans par le succès de ChatGPT, TSMC a vu son activité connaître une nouvelle phase d'accélération, pour des semi-conducteurs de pointe nécessaires à l'entraînement des modèles d'IA et pour faire fonctionner les applications.

L'entreprise taïwanaise contrôle aujourd'hui plus de la moitié de la demande mondiale de ces puces. Tous les grands acteurs américains de l'industrie lui sous-traitent une partie de leur production, dont Nvidia, le leader dans le domaine de leur conception - il les conçoit mais ne les fabrique pas.

TSMC collabore également avec Qualcomm et AMD. Son client le plus célèbre reste cependant Apple à qui il fournit les processeurs équipant ses smartphones et ordinateurs portables. La demande pour les produits de la société taïwanaise est telle que son carnet de commandes est rempli pour les années à venir.

Outre de booster les ventes de TSMC, cet engouement pour les semi-conducteurs stimule l'intérêt des investisseurs sur les marchés financiers. Depuis le début de l'année, le titre a progressé de 76% à la bourse de Taïwan et de 80% à celle de New York, l'entreprise étant cotée sur les deux places financières. Surtout, lundi dernier, son cours a provisoirement franchi le cap symbolique des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière peu après l'ouverture de Wall Street. S'il est redescendu ensuite, cela a suffi pour faire de TSMC la huitième société cotée à parvenir à l'atteindre, derrière les géants de la tech Apple, Microsoft, Nvidia ou encore Meta.

Un secteur en plein boom

La demande en semi-conducteurs - qui comprennent les circuits intégrés, les microprocesseurs et les mémoires - n'est d'ailleurs pas prête à se tarir. Les ventes mondiales devraient atteindre 611,2 milliards de dollars cette année, soit un sommet pour l'industrie, selon la Semiconductor Industry association (SIA). Cela représenterait un bond de 16% sur un an, avant un autre estimé à +12,5% en 2025, estime cette organisation professionnelle.

Et les gouvernements de plusieurs pays comptent bien en profiter. Ils mènent désormais une véritable course à l'échalote pour attirer sur leur sol l'implantation d'usines de puces. L'administration américaine de Joe Biden a ainsi lancé son « Chips Act » à l'été 2022 et accordé des dizaines de milliards de dollars de soutien financier sur plusieurs années dans ce sens. Une politique volontariste qui semble porter ses fruits, près de deux ans plus tard, en témoigne les usines à venir d'Intel, Samsung et même de TSMC. Le taïwanais en construit actuellement deux outre-Atlantique et en projette une troisième, pour un investissement total de 65 milliards de dollars.

TSMC prévoit aussi d'installer une première usine en Europe, en Allemagne. L'Union européenne s'affiche d'ailleurs volontariste pour attirer les usines de semi-conducteurs sur le Vieux continent. Elle accuse toutefois un certain retard, notamment sur les États-Unis, puisqu'elle n'a adopté son propre « Chips Act » qu'en avril dernier.

