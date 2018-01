Dépression : Apple doit traiter le problème de la dépendance des jeunes aux iPhone

Apple est exhorté de prendre des mesures contre l'addiction de ses iPhone... par deux de ses actionnaires. En effet, le fonds activiste Jana Partners et le fonds de pension des enseignants de l'État de Californie (CaISTRS) poussent le géant américain à prendre des mesures pour lutter contre la dépendance des jeunes aux smartphones - un phénomène de plus en plus répandu aux États-Unis, selon Charles Penner, associé chez Jana.

Selon le Wall Street Journal, les deux actionnaires détiennent quelque deux milliards de dollars de titres Apple, première entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière. La firme à la pomme pesait 898,5 milliards de dollars (747 milliards d'euros) au cours de clôture de vendredi.

Un "malaise sociétal grandissant"

Dans une lettre remise samedi à Apple, Jana, un fond activiste de premier plan, et CaISTRS, un des plus importants fonds de pension américain, demandent au fabricant d'iPhone de réfléchir à la mise au point d'un logiciel permettant aux parents de limiter l'utilisation du téléphone de leurs enfants, a rapporté le WSJ. Pourtant, le géant technologique américain propose déjà des contrôles parentaux et la possibilité de restreindre les accès à certaines applications et contenus.

S'appuyant sur plusieurs études, les actionnaires affirment :

"Il y a un nombre croissant de preuves qui montrent que, pour au moins certains des jeunes utilisateurs les plus assidus, cela pourrait avoir des conséquences négatives involontaires" sur la santé, écrivent les investisseurs.

Une action inhabituelle pour Jana

Jana n'est guère réputé pour ses préoccupations sociales, le fonds ayant pour habitude de faire pression sur les entreprises pour qu'elles améliorent leurs performances financières. Mais ici, les actionnaires s'inquiètent qu'un tel phénomène puisse affecter à long terme l'image et les profits d'Apple. Ce "malaise sociétal grandissant" va "à un moment donné probablement affecter Apple lui-même", anticipent les investisseurs. "S'attaquer au problème maintenant va augmenter la valeur à long terme pour toutes les actionnaires", soulignent-ils.

"Apple peut jouer un rôle déterminant en signalant à l'industrie qu'une attention particulière à la santé et au développement de la prochaine génération est à la fois une bonne affaire et la bonne chose à faire", écrivent-ils. "Il y a un consensus qui se développe dans le monde, y compris dans la Silicon Valley, selon lequel les conséquences potentielles à long terme des nouvelles technologies doivent être prises en compte dès le départ, et aucune entreprise ne peut externaliser cette responsabilité."

Ce n'est pas la première fois que des actionnaires appellent un géant américain à prendre en compte sa responsabilité sociale. En juin dernier, les actionnaires de Facebook avaient haussé le ton contre le réseau social à propos du fléau des fake news.

Déterminer un usage optimal

Le problème de la dépendance aux smartphones est passé au premier plan aux États-Unis, où environ 86 millions d'Américains de plus de 13 ans possédaient un iPhone en 2016, selon comScore. La moitié des adolescents américains ont le sentiment d'être dépendants de leur téléphone portable et disent se sentir comme obligés à répondre tout de suite à des messages, selon une enquête menée en 2016 auprès d'enfants et de parents par Common Sense Media, une organisation à but non lucratif en faveur de médias et de technologies sans danger pour les enfants.

C'est pourquoi Jana et CaISTRS ont également demandé à Apple d'étudier l'impact sur la santé mentale d'une utilisation excessive d'un téléphone. Ils demandent à la firme à la pomme de déterminer une durée d'usage optimal. CaISTRS et Apple n'ont pas réagi dans l'immédiat à une demande de commentaire. Un porte-parole d'Apple s'est refusé à tout commentaire, selon Bloomberg.

Le sujet de la dépendance aux téléphones est venu sous les feux des projecteurs en 2016 quand l'actrice et chanteuse américaine Selena Gomez, 24 ans, a annulé une tournée mondiale pour une thérapie visant à sortir d'une dépression et d'un manque de confiance en elle, des affections qu'elle a associées à sa dépendance aux réseaux sociaux.

Cette lettre constitue une nouvelle pression exercée sur Apple, aux prises comme les autres géants de la technologie avec une faille de sécurité touchant les microprocesseurs, et accusée par ailleurs par des associations de réduire volontairement les performances et la durée de vie de ses appareils, afin d'en accélérer le remplacement.

(avec agences)