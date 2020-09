Rachat de ARM par Nvidia : un bon coup pour les Etats-Unis dans la bataille mondiale de l'intelligence artificielle

Coup de tonnerre dans le monde de l'informatique. Le conglomérat japonais des télécoms et d'Internet, le groupe Softbank, a annoncé lundi 14 septembre la cession, pour un montant maximum de 40 milliards de dollars (33,7 milliards d'euros), de sa filiale britannique ARM, géant mondial des puces électroniques. L'acquéreur est l'américain Nvidia, connu pour ses processeurs graphiques nourris à l'intelligence artificielle.

La finalisation de l'acquisition est prévue d'ici à mars 2022, sous réserve de l'approbation de nombreuses autorités réglementaires dans le monde entier. Ce qui pourrait se révéler tendu, d'après certains analystes consultés par La Tribune, en raison de la portée stratégique du business d'ARM et des questions soulevées en terme de souveraineté et de concurrence. Mais si Nvidia franchit cette barrière très géopolitique, la mainmise d'un acteur américain sur le secteur des composants électroniques, améliorerait par ricochet la position des Etats-Unis dans la bataille mondiale autour de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets, enjeu économique majeur de la décennie à venir.

ARM, futur bras armé de Nvidia -et des Etats-Unis- pour peser dans l'Internet des objets ?

Fusion-acquisition parmi les plus importantes de l'année 2020, l'opération devrait permettre à Nvidia de changer de dimension pour devenir un vrai poids lourd mondial de l'électronique embarquée, dans un monde où l'intelligence artificielle sera partout et où l'Internet des objets va révolutionner tous les secteurs, de la logistique à l'industrie, en passant par les transports et la santé. "L'intelligence artificielle...