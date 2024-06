Snowflake veut mettre l’IA générative entre les mains de chaque entreprise

Difficile de rater l'événement. Pour son grand raout annuel, Snowflake a disposé d'immenses banderoles bleu ciel (couleur de l'entreprise) dans les artères de Soma, au cœur de San Francisco. 15 000 participants étaient attendus pour le grand raout annuel de la société américaine du cloud, co-fondée dans la Silicon Valley en 2012 par deux français, Benoît Dageville et Thierry Cruanes, ainsi que par Marcin Żukowski.

Fondée avec pour ambition de faciliter la gestion des données dans le cloud, douze ans plus tard, la société met à profit son expérience pour répondre à l'obsession du moment : l'intelligence artificielle (IA).

La lune de miel avec Nvidia se poursuit

Lors de la conférence, Snowflake a ainsi annoncé un renforcement de son partenariat avec Nvidia, entreprise devenue la pierre angulaire de l'IA générative grâce à ses GPUs, nécessaires pour entraîner les modèles de fondation. Les deux sociétés travaillent ensemble depuis l'an dernier afin d'apporter les bénéfices de l'IA générative aux entreprises. Cette nouvelle collaboration vise à permettre aux clients de Snowflake de créer facilement des applications autour de l'IA.

Le logiciel NVIDIA AI Enterprise sera ainsi intégré dans Snowflake Cortex AI, un service lancé en novembre pour permettre aux clients de mettre en place des usages autour de l'IA générative grâce aux grands modèles linguistiques (LLMs). Cela permettra aux entreprises de connecter des modèles d'IA personnalisés en fonction de leurs besoins à diverses données professionnelles.



Les modèles dits de fondation, comme ceux d'OpenAI, de Mistral ou encore de Google, sont à la fois très coûteux et longs à entraîner. La plupart des entreprises souhaitant utiliser l'IA générative ne vont donc pas entraîner leur propre modèle, mais plutôt prendre l'un des modèles existants sur le marché et l'adapter à leurs cas d'usage en l'entrainant sur leurs propres données. Un processus que l'on nomme « fine tuning ». Dans cette optique, Snowflake (qui s'est doté de son propre grand modèle linguistique, Arctic, en avril) a également lancé Cortex Fine-Tuning, qui permet d'affiner de grands modèles comme ceux de Meta et de Mistral. Les NVIDIA NIM inference microservices, taillés comme leur nom l'indique pour l'inférence, seront également intégrés à Snowflake.

Les services tels que celui lancé par Snowflake et Nvidia visent à rapidement créer des solutions d'IA sur mesure et spécifiques à un cas d'utilisation, permettant aux entreprises d'utiliser le plein potentiel de l'IA. « Ensemble, nous ouvrons une nouvelle ère de l'intelligence artificielle où les clients de tous les secteurs et de tous les niveaux de compétence peuvent créer des applications d'IA personnalisées sur leurs données d'entreprise avec facilité, efficacité et confiance », a ainsi déclaré Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake, le premier jour de la conférence. Nommé il y a trois mois, celui-ci dirigeait auparavant la stratégie IA de l'entreprise, preuve du caractère stratégique que revêt désormais cette technologie pour Snowflake.

« Nous entrons dans une nouvelle ère informatique. Il nous faut construire les infrastructures qui viendront soutenir cette révolution industrielle autour de l'IA, dont les données sont la matière première », a pour sa part affirmé Jensen Huang, CEO de Nvidia, en duplex depuis Taïpei. « Ensemble, NVIDIA et Snowflake aideront les entreprises à affiner leurs données commerciales propriétaires et à les transformer en IA générative de grande valeur. »

Des chatbots qui ont réponse à tout

Ont également été annoncées des mises à jour de Snowflake Cortex AI. S'appuyant, entre autres, sur les LLMs de Meta et Mistral, elles doivent notamment permettre aux entreprises de développer en quelques minutes des chatbots alimentés par LLMs, à partir de données structurées et non structurées. L'objectif : permettre aux employés des entreprises de poser des questions en langage naturel et d'obtenir immédiatement la bonne information.

Ces chatbots qui visent à réduire le temps que les employés consacrent à la recherche d'informations (qu'il s'agisse de difficultés techniques, de renseignements sur les clients ou sur les produits) sont vus comme l'un des moyens d'améliorer rapidement la productivité en entreprise. Siemens, un client de Snowflake, a ainsi évoqué comment il a utilisé ce service pour construire un chatbot capable de scanner 700 000 pages de documentation interne pour répondre à des questions. « L'objectif est de rendre explicite la connaissance implicite qu'a accumulée notre entreprise depuis sa création en 1847, et ainsi de faire bénéficier tous nos employés de cette connaissance, qu'il s'agisse d'informations sur nos clients ou de détails techniques », a ainsi affirmé Dietmar Mauersberger, vice-président des données chez Siemens.

Pour une IA générative sans bavures

Si les grands modèles linguistiques ouvrent d'immenses perspectives, ils soulèvent également des risques éthiques importants, autour de l'hallucination ou encore de l'expression de contenus haineux (le fiasco retentissant du bot Tay de Microsoft est encore dans toutes les mémoires). Pour cette raison, Snowflake a par ailleurs dévoilé un nouveau produit, Snowflake Cortex Guard, qui s'appuie sur Llama Guard de Meta, afin de filtrer et signaler les contenus nuisibles dans les données de l'entreprise (violence, haine, activités criminelles...) et éviter qu'ils soient traités par les grands modèles linguistiques et recrachés par les chatbots.

Un autre frein à la progression de l'IA dans les entreprises réside dans le manque de développeurs capables de coder des applications. Pour y répondre, un nombre croissant d'acteurs misent sur le « no code », un paradigme qui permet de mettre en place des produits basés sur l'IA sans capacités de programmation. De même qu'il n'est aujourd'hui plus nécessaire de savoir coder pour lancer un site internet. Snowflake a également fait un pas dans cette direction en lançant le Snowflake AI & ML Studio, une interface sans code. Elle doit permettre aux utilisateurs de facilement tester et évaluer différents modèles d'IA afin de trouver le meilleur et le plus rentable pour leurs usages spécifiques.

Des usages y compris dans l'industrie et la logistique

Loin de toucher uniquement les entreprises du logiciel, l'intelligence artificielle s'invite aujourd'hui dans tous les secteurs, y compris ceux qui pourraient sembler quelque peu éloignés de cette thématique, comme l'industrie et la logistique.

Siemens s'appuie par exemple de plus en plus sur l'IA pour effectuer de la maintenance prédictive dans les usines et réparer les machines avant qu'elles ne tombent en panne. « Siemens construit et vend environ 150 millions de produits par an, allant des trains à grande vitesse aux systèmes de climatisation. Des produits qui ont généralement un cycle de vie très long. Notre objectif est de rester connectés à ces produits, même à distance, afin d'extraire de la valeur des données qu'ils génèrent et d'assurer leur maintenance. Le fait de bénéficier d'une vision holistique de nos données grâce au data cloud de Snowflake est à cet égard très spécieux », a déclaré Dietmar Mauersberger.

« Pour ce type d'applications industrielles, la vitesse dans le traitement des données issues de l'IoT est capitale, et Snowflake permet une latence minimale », confie pour sa part Benoît Dageville, cofondateur et président aux produits de Snowflake.

Harnois, une entreprise québécoise spécialisée dans la distribution d'énergie, qui gère tout un réseau de stations service, utilise de son côté l'IA pour mieux prédire les ventes de nourritures dans ces stations. Et limiter ainsi la quantité d'invendus qui iront à la poubelle ainsi que les ruptures de stock. « Snowflake nous permet de gérer nos données au service de l'IA avec un coût et des temps de traitement très compétitifs, au service de cas d'usage qui nous apportent une vraie valeur ajoutée », confie David Lafrance, directeur chez Harnois Energies.