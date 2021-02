Le Next40 et le FrenchTech120, un "accélérateur de business" pour les startups

D'ici à la fin de la semaine -sauf nouveau retard lié à la crise du Covid-19, le secrétaire d'Etat à la Transition numérique, Cédric O, et la directrice de la Mission French Tech, Kat Borlongan, devraient annoncer la nouvelle promotion du Next40 et du French Tech 120, le classement des "meilleures" startups de la tech hexagonale. Les sélectionnés bénéficieront pendant un an de l'étiquette officieuse de "champion de la French Tech", et surtout de l'accompagnement sur-mesure qui va avec, par les services de l'Etat.

L'objectif : simplifier la vie des startups sélectionnées et les aider à surmonter le plus rapidement possible tous les défis qu'elles rencontrent sur le chemin de leur hyper-croissance : recrutements des talents, relations avec l'administration, accès aux marchés internationaux... Pour cela, elles bénéficient d'un "accès prioritaire" aux services de l'Etat grâce à la création d'une cinquantaine de Correspondants French Tech au sein des administrations et des services publics, dont la mission est de répondre "rapidement" au problème rencontré : étude de marché pour l'internationalisation, obtention de Visas pour les employés internationaux, conseil sur la levée de fonds, adaptation de la cotation bancaire, mises en relations avec l'appareil d'Etat et le réseau de Bercy et de Bpifrance auprès des grands groupes...

Un "accélérateur de business" grâce au réseau

Mais alors que la première promotion s'achève, le programme s'est-il révélé utile ? Les retours d'expérience recueillis par La Tribune sont unanimes. Au pire, figurer dans ces classements "n'apporte pas grand-chose mais ne fait pas de mal", notamment pour les entreprises BtoC (qui vendent directement au consommateur). Au mieux, et c'est plutôt l'écho entendu par La Tribune, c'est "un net accélérateur de business", comme l'explique Erwan Keraudy, le CEO de la startup CybelAngel, spécialisée dans la détection précoce des fuites de données des grands groupes et membre du French Tech 120 :