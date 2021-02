Prix #10000startups 2021 : découvrez les gagnants de Paris et d'Ile-de-France !

Après Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes, le tour de France de l'innovation du concours 10.000 startups pour changer le monde 2021, organisé par La Tribune, s'est arrêté à Paris ce vendredi 12 février. Le principe : couronner une startup dans chacune des six catégories Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). Vingt-huit startups de la région Île-de-France sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires BNP Paribas, la Mission French Tech, Bpifrance, Business France et le cabinet de conseil et propriété intellectuelle Germain Maureau.

Les lauréats représenteront leur région lors de la grande finale qui se tiendra à Paris le 15 mars, face aux vainqueurs de leur catégorie issus des autres étapes régionales à Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Strasbourg et Lille. Les gagnants nationaux seront révélés lors d'une cérémonie qui se tiendra le 29 mars au Grand Rex, toujours dans la capitale. En plus des six prix -un par catégorie-, le jury national remettra également un prix Coup de cœur, un prix Impact (tous deux parmi les lauréats régionaux non primés dans les six catégories), ainsi qu'un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de La Réunion ou de Guadeloupe.

Lire aussi : Prix #10000 startups de La Tribune : découvrez les gagnants 2020 !

Dans la catégorie Environnement & Energie, la gagnante est Alexia Rey, la cofondatrice de 32 ans de NeoFarm. Cette agritech produit des fruits et légumes bio à proximité des villes, grâce à un modèle de micro-fermes maraîchères technologiques. L'objectif : associer les bénéfices de l'agro-écologie -rendements agricoles élevés, respect des écosystèmes avec un minimum d'intrants et d'énergies fossiles- et ceux de la technologie, à savoir les gains de productivité et la diminution de la pénibilité. Une micro-ferme NeoFarm permet de nourrir quotidiennement 1.000 personnes avec des fruits et légumes de grande qualité tout en ancrant la production localement avec un impact positif sur l'environnement.

Lire aussi : Prix #10000startups 2021 : découvrez les gagnants du Grand Ouest !

Dans la catégorie Industrie du futur, le jury a récompensé Olivier Rocher, le CEO de 31 ans de Scallog. La startup conçoit et fabrique en France des robots autonomes baptisés Flexypick et des étagères mobiles qui permettent d'automatiser les entrepôts, les centres de distribution et d'exécution, dans le e-commerce et l'industrie.

Lire aussi : Prix #10000startups 2021 : découvrez les gagnants de Bordeaux et sa région !

Dans la catégorie Data & IA, le vainqueur est Dafiné Ravelosona, le cofondateur de 51 ans de Spin-Ion Technologies. Cette deeptech a développé un procédé de fabrication révolutionnaire qui décuple la densité de stockage des mémoires numériques et réduit leur consommation électrique. Celle-ci consomme est destinée à remplacer toutes les mémoires numérique existantes.

Lire aussi : Prix #10000startups 2021 : découvrez les gagnants de Toulouse et Montpellier !

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), la lauréate est Caroline Maitrot, la CEO de 48 ans de Nomad Education. Cette edtech propose une application mobile entièrement gratuite, rédigée par 300 professeurs et utilisable sans connexion, pour les élèves de tous niveaux -du collège à la faculté-, en France et en Afrique francophone. Elle accompagne chaque année un million d'étudiants via des quiz, mini-cours, podcasts, coaching et tableau de bord qui renforcent l'implication des élèves et leur prise de confiance. Déclarée d'intérêt COVID-19 par le Ministère de l'Economie et du Travail lors de la fermeture des établissements en mars 2020, la startup développe en 2021 un programme d'apprentissage personnalisé grâce à l'intelligence artificielle, avec un contenu adapté au niveau de l'apprenant.

Lire aussi : Prix #10000startups 2021 : découvrez les gagnants de Marseille et sa région

Dans la catégorie Santé, le jury a primé Maximilien Levesque, le CEO de 36 ans de Aqemia. Grâce au machine learning et à des algorithmes uniques inspirés de la mécanique quantique, Aqemia invente les molécules thérapeutiques de demain et maximise leur chance de succès en recherche pharmaceutique. L'IA générative d'Aqemia prédit l'affinité de la molécule pour une cible thérapeutique responsable d'une maladie. Sa force réside dans ce calcul d'affinité unique qui combine rapidité -10 000 fois plus rapide que le marché- et précision proche de l'expérience. Issue de huit années de recherche, cette méthode brevetée a fait l'objet de plus de 40 publications scientifiques.

Lire aussi : Prix #10000startups 2021 : découvrez les lauréats de Lyon et sa région !

Et enfin, dans la catégorie Start, la gagnante est Oriane Sentis, la CEO de 26 ans de SmartVrac. La startup réinvente la distribution et la logistique du vrac pour la grande distribution. Sa machine intelligente installée dans les supermarchés évite la manipulation des produits vrac grâce à un système de recharge en carton préconditionnée, ce qui permet de remplacer une très grande partie du pré-emballé. Le consommateur peut aussi utiliser ses propres contenants car il sait en temps réel le poids et le prix de ce qu'il prend. La machine délivre également une étiquette avec un code-barre pour payer le vrac comme un article classique.

Pour davantage d'informations sur le concours, visitez le site.

Lire aussi : Prix #10000 startups de La Tribune : découvrez les gagnants 2020 !