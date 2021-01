Prix #10000startups 2021 : découvrez les deux gagnants de l'étape spéciale à La Réunion !

10.000 startups pour changer le monde 2021, c'est parti ! Pour lancer sa 9è saison, le plus grand concours de startups de France a choisi, pour la première fois de son histoire, d'intégrer les Outre-Mer à sa tournée des écosystèmes d'innovation français pour repérer les pépites de demain. Une étape spéciale à La Réunion et une autre en Guadeloupe vont donc enrichir l'édition 2021 du prix 10.000 startups pour changer le monde, en plus des étapes "traditionnelles" dans les huit métropoles métropolitaines Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille.

Au terme d'une matinée de pitchs devant La Tribune et ses partenaires la Mission French Tech, BNP Paribas et Bpifrance, deux startups réunionnaises, Dharmatech et Torskal, ont été primées. Elles se qualifient pour la finale du prix spécial Outre-Mer, qui se jouera entre les vainqueurs réunionnais et ceux de la Guadeloupe, et dont le grand gagnant sera révélé au Grand Rex de Paris, le 29 mars prochain. Le ministère des Outre-Mer et le secrétariat d'Etat à l'Economie Sociale, Solidaire et Responsable sont également partenaire de 10.000 startups pour changer le monde 2021, tout comme Business France et le cabinet de conseil en propriété intellectuelle Germain Moreau.

Dharmatech et Torskal, gagnants de l'étape réunionnaise

Le premier vainqueur réunionnais est Benoît Dumortier, le président de Dharmatech. Cette jeune pépite s'attaque au défi de la transition écologique avec une paroi végétalisée innovante pour les bâtiments. Isolante, elle permet une climatisation naturelle par la végétalisation, tout en dépolluant l'environnement par l'absorption des particules en suspension et en favorisant la biodiversité et la permaculture en ville.

La deuxième lauréate est Anne-Laure Morel, la présidente et fondatrice de Torskal. Cette biotech a multi-breveté une innovation de rupture dans le traitement du cancer par la chimie verte. Pionnière de la nanotechnologie verte, Torskal conçoit des nanoparticules disruptives pour le traitement des cancers de surface et profonds, issues de plantes endémiques de l'océan Indien. Un essai clinique de phase 1 est prévu en 2021 pour cette innovation potentiellement révolutionnaire, dont les applications peuvent aussi s'étendre hors du domaine médical, notamment pour la cosmétologie.

Tournée d'un mois dans tous les territoires

Le jury de la deuxième étape spéciale dans les Outre-Mer conclura la tournée 2021 de prix. Celle-ci se poursuit dès ce jeudi 28 janvier avec la première étape en métropole, à Lyon, qui sera suivie de Marseille le 29 janvier, puis Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille en février.

En métropole, les startups concourront dans six catégories : Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). Au terme de ces sélections, 48 lauréats régionaux seront désignés. Ils affrontement les gagnants des autres villes dans leur catégorie, lors de la finale qui se tiendra le 15 mars à Paris.

Les grands gagnants nationaux seront révélés le 29 mars au Grand Rex, à Paris. Six prix, un par catégorie, seront dévoilés, ainsi qu'un prix spécial Coup de Coeur, un prix spécial Impact récompensant une startup à fort impact sociétal parmi les finalistes, et un prix spécial Outre-Mer qui sera décerné à une startup de La Réunion ou de Guadeloupe.

