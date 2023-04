Prix Tech for Future 2023 : Panntherapi, la biotech qui empêche les crises d'épilepsie

L'épilepsie est une maladie complexe, encore mal connue et qui peut prendre plusieurs formes. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) indique que « ensemble, elles constituent la troisième maladie neurologique la plus fréquente, derrière la migraine et les démences ». L'épilepsie est aussi la maladie neurologique chronique de l'enfant la plus fréquente. Et pourtant, entre 25 et 30% des patients ne répondent pas aux traitements. Une problématique dont s'est emparée la biotech nîmoise Panntherapi.

A l'origine, il y a deux chercheurs. D'une part, Nathalie Rouach, directrice de recherche à l'Inserm et spécialiste des neurosciences au Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CIRB) au Collège de France, qui étudie les mécanismes moléculaires de la plasticité cérébrale. D'autre part, Gilles Huberfeld, neurologue à l'hôpital fondation Adolphe Rothschild et chercheur au Collège de France, spécialisé en épileptologie et en électro-physiologie.

Stopper 80% des crises épileptiques

« Beaucoup de patients épileptiques ne répondant pas aux traitements, certains arrivent en chirurgie mais cela ne fonctionne pas non plus dans tous les cas », raconte Elsa Brillaud, psychopharmacologue et docteur en toxicologie appliquée aux neurosciences, directrice générale et cofondatrice de Panntherapi. Et de poursuivre : « Gilles Huberfeld a pu récupérer des tissus cérébraux post-opératoires de ces patients, et il a observé que les tissus continuaient en quelque sorte à faire des crises d'épilepsie ex vivo. Ces tissus, qu'il a pu comparer avec des tissus sains, constituent un matériel unique, car ils sont plus représentatifs des modifications morphologiques et tissulaires de la pathologie que les modèles animaux ».

Elsa Brillaud évoque alors une découverte faite par les deux chercheurs : « Un mécanisme d'action qui ne se déclenche qu'au moment de la crise. Or si on parvient à cibler ce canal transmembranaire dans le cerveau, appelé "pannexine 1", on peut stopper la génération des crises épileptiques dans 80% des cas, sans impacter les autres fonctions cérébrales, contrairement aux produits existants qui agissent sur des systèmes généralisés comme les neurotransmetteurs qui sont aussi impliqués, par exemple, dans l'attention, l'appétit, la capacité de mémoriser, etc. Ce qui génère des effets secondaires ».

« Sans éteindre le cerveau »

Gilles Huberfeld et Nathalie Rouach déposent un brevet et envisagent de développer un traitement sur la base de cette cible spécifique, jamais exploitée à ce jour. Ils contactent Elsa Brillaud et Luc-André Granier, médecin pharmacologue nîmois et docteur en biologie moléculaire et cellulaire, fondateur de la société pharmaceutique Advicenne Pharma (qu'il a quittée depuis). Ensemble, ils créent, en mars 2021, la startup Panntherapi, incubée par l'incubateur BIC Innov'Up à Nîmes et disposant également d'un laboratoire à Paris.

« Panntherapi utilise une ancienne molécule reformulée pour les enfants sous forme de micro-granules qui peuvent être administrées dès l'âge de six mois, et ciblant une épilepsie orpheline ultra-résistante de l'enfant, avec 70% des patients qui ne répondent à aucun des traitements, et pour laquelle il n'existe pas de traitement en développement, explique Elsa Brillaud. Cette molécule a été testée avec succès sur des tissus de patients ciblés et elle sera testée chez le patient dès l'an prochain ».

Outre une meilleure tolérance, le médicament développé par Panntherapi se présente ainsi comme une innovation de rupture sur deux enjeux majeurs : un modèle utilisant des tissus cérébraux humains, et une cible innovante s'attaquant à la cause profonde des maladies, le médicament n'agissant pas sur l'origine de l'affection mais essayant de stopper à l'avance une crise qui pourrait survenir.

« Il s'agit d'empêcher le démarrage de la crise d'épilepsie sans éteindre le cerveau, illustre Luc-André Granier. Le premier risque de pic épileptique intervient dans l'enfance en raison des problèmes de maturation du cerveau, de malformations, de mauvais développements. La population adulte est moins à risque, mais le deuxième pic revient chez les personnes âgées à cause des micro-accidents cérébraux qui peuvent perturber les transmissions... Les traitements sur lesquels travaille Panntherapi sont nouveaux et pourraient changer la vie des patients. »

Une étude clinique internationale

Panntherapi est actuellement en discussions avec l'hôpital Necker pour mettre en place une étude clinique, « mais elle sera forcément internationale et se fera également dans des établissements de santé en Europe et aux Etats-Unis », précise Elsa Brillaud. Ainsi, quinze à vingt centres pourraient être engagés avec quelque 150 à 300 patients. La mise sur le marché du traitement pourrait se faire à l'horizon fin 2026.

Très exigeante en termes de financements, l'étude clinique supposera pour Panntherapi de recourir à d'autres levées de fonds.

« Nous avons déjà fait une levée de 500.000 euros auprès de personnes privées, 2 millions d'euros au total avec notamment Bpifrance (lauréat du Concours de l'innovation i-lab en 2021, NDLR), déclare Elsa Brillaud. Mais des levées de fonds successives sont à venir, par étape. Pour la prochaine, nous chercherons environ 10 millions d'euros pour aller jusqu'à la fin de la preuve de concept chez le patient. »

Pour l'heure, la startup emploie trois personnes et travaille avec des sous-traitants, mais elle prévoit de recruter à l'issue des prochaines levées de fonds, pour monter en puissance et, à terme, atteindre la douzaine de salariés.

Car Panntherapi n'entend pas s'arrêter à la seule pathologie de l'épilepsie : « La cible identifiée a montré d'autres intérêts dans d'autres formes d'épilepsie ou d'autres maladies neurologiques à crise, comme la sclérose en plaque, la migraine ou la douleur, et nous travaillons sur de nouvelles molécules chimiques pour d'autres indications », ajoute Elsa Brillaud.

« Tech for Future » est le grand événement tech de La Tribune, piloté par les rédactions de La Tribune et soutenu par des partenaires officiels tels que la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia et Deloitte, ainsi qu'une centaine d'acteurs de la tech. Il se compose d'une tournée en janvier et février dans tous les territoires (11 étapes dont 8 en métropole et 3 en Outre-Mer), pour repérer les innovations qui changent le monde dans tous les domaines, et des débats à chaque étape sur le rôle économique, sociétal et géopolitique de la tech pour la France et l'Europe.

Au terme de cette tournée, 51 startups de tous les territoires ont été primées. Parmi elles, La Tribune a révélé au Grand Rex de Paris, le 6 avril, les 10 grands gagnants 2023. Après sa victoire lors de la sélection dans la région Occitanie, Panntherapi est le grand gagnant national du prix « Santé ».