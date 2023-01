Tech for Future 2023 : découvrez les 6 gagnants de la région Occitanie

Tech for Future 2023, c'est parti ! Après Marseille et Lyon la semaine dernière, le plus grand événement tech de France, fusion du Prix 10.000 startups pour changer le monde et du Think Tech Summit, a poursuivi à Toulouse son tour de France des innovations de demain, agrémenté de débats sur les enjeux les plus brûlants de l'écosystème.

Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). 27 startups de la région Occitanie sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires la French Tech Toulouse, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia et La Mêlée.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex le 6 avril prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français. Le 6 avril sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech française et les défis autour de sa capacité à garantir à la France et à l'Europe sa nécessaire indépendance technologique, rendue plus cruciale encore par les crises géopolitiques et économiques mondiales. Le thème de cette édition : « The Big Reset : entre crise et renaissance pour la tech. »

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les lauréats primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille. Au Grand Rex le 6 avril, en plus des six prix -un par catégorie-, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux non primés. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et en Polynésie française.

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Mariana Dominguez-Penalva, la présidente et fondatrice de 43 ans de Fungus Sapiens. Entre ferme champignonnière et laboratoire de recherche biomimétique, la startup a développé Maelium, un biomatériau durable composé d'un mycélium de champignon (la partie filamenteuse du champignon) récupéré à partir de déchets organiques, pour remplacer le cuir.

Dans la catégorie Industrie du futur, le vainqueur est Cédric Laurent, le fondateur et CEO de 49 ans de Colibri. Cette pépite toulousaine veut révolutionner l'industrie de la peinture en produisant en France, à grande échelle, une gamme complète de peintures biosourcées pour les marchés de la décoloration, du traitement du bois et des loisirs créatifs. Sa technologie permet de supprimer les perturbateurs endocriniens, l'usage de l'eau dans ses produits, et de diviser par 1.000 l'impact CO2 par rapport à des peintures classiques. Colibri s'occupe également de la commercialisation en ligne et de la distribution en magasin de ses produits.

Dans la catégorie Data & IA, le champion du jury est Lenguito Luigi, le fondateur et CEO de 45 ans de Bfore.ai. Sa solution Predimya, développée près de Montpellier, commercialise la première suite logicielle de cybersécurité prédictive. La startup applique l'analyse comportementale prédictive en analysant plus de six millions de vecteurs d'attaques tous les jours, prédisant ainsi les menaces avec une efficacité de 99%. Sa technologie est le fruit d'une décennie de recherche et développement.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), le gagnant est Stéphane Hersen, le président et cofondateur de 54 ans de Skyted.io. La startup toulousaine développe le premier absorbeur de voix basé sur l'intelligence artificielle, un « masque silencieux » qui permet à chacun de passer des appels et visio en public mais sans être entendu, le tout de manière sécurisée et confidentielle, y compris dans les transports ou encore dans les mondes virtuels du jeu vidéo. La startup bénéficie du support d'Airbus et de l'agence spatiale Européenne pour développer ce premier absorbeur de voix sur la base de technologies de pointe en acoustique.

Dans la catégorie Santé, le jury a primé Elsa Brillaud, la CEO de 44 ans de Panntherapi. En bloquant une cible spécifique à l'origine des crises épileptiques dans le cerveau, cette startup de Nîmes développe un produit qui stoppe les crises sans impacter les autres processus cérébraux, pour un traitement plus sûr et plus efficace de l'épilepsie.

Et enfin, dans la catégorie Start, qui récompense les jeunes pousses en amorçage dans tous les domaines, le vainqueur est Eric-Lionel Perez, le président de 57 ans de WaouW Box. WaouW Box est un mini datacenter ou nano-serveur, c'est-à-dire un support de stockage amovible conçu pour se brancher sur une box internet en un clin d'œil. Il inclut un système d'hébergement automatisé avec des solutions open source qui allient simplicité et performance dans les services clé en main et sécurisés. L'offre, à petit prix, se destine aux TPE, PME/PMI, artisans, institutions, organismes et particuliers.