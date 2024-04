Prix Tech for Future 2024 : HawAI.tech créé les puces d'intelligence artificielle de demain

Des puces d'intelligence artificielle plus puissantes et plus économes en énergie que celles de Nvidia, mais en France, impossible ? Pas pour HawAI.tech. Fondée il y a cinq ans, cette deeptech grenobloise, dont le nom est une contraction de HArdWare for AI, s'est spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions hardware et logicielles pour l'IA dite probabiliste. La pépite propose, en fait, une architecture de calcul nouvelle. Sa puce permet de faire x6.4 plus de calculs que la dernière carte Nvidia à consommation énergétique équivalente.

A la tête de ce spin-off du CNRS et de l'INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), se trouvent trois cofondateurs : Raphael Frisch, Marvin Faix et Jean Simatic, tous docteurs en micro-électronique et mathématiques appliquées. Et rien de mieux que la région grenobloise, berceau historique de la microélectronique française, pour implanter cette entreprise.

« Sur nos douze salariés, 10 ont soutenu une thèse en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a une expertise clé dans la région », souligne Raphael Frisch, 30 ans, président d'HawAI.tech. Le jeune homme, de nationalité allemande et trilingue, a, lui-même, obtenu un double master au KIT en Allemagne (Karlsruhe Institute of Technology) et à l'Ensimag, avant de soutenir sa thèse à l'université de Grenoble-Alpes. Forte de toute cette expertise, la jeune entreprise, soutenue par Bpifrance, le groupe La Poste et France 2030, entend bien casser les codes de l'intelligence artificielle.

500 fois plus économe en énergie que les puces classiques

« Nous nous intéressons à une forme d'IA qui n'est pas basée sur des réseaux de neurones, contrairement aux modèles plus conventionnels comme ChatGPT. Elle se base sur des modèles mathématiques utilisant les probabilités. C'est pourquoi cette IA peut expliquer ses décisions. Nous pouvons donc lui faire confiance, elle est transparente avec l'utilisateur. C'est très différent des autres modèles, sortes de boites noires dont l'humain ne comprend pas le fonctionnement. Des données rentrent, les calculs donnent des résultats sans que l'on retrace ou saisisse le raisonnement de l'IA », décrypte Raphael Frisch.

Or dans des systèmes critiques, comme par exemple pour la prise de décision dans une voiture autonome, « mieux vaut comprendre pourquoi l'IA a décidé de tourner ou d'arrêter le véhicule », souligne la deeptech. C'est sur ce segment de la mobilité au sens large (robots, drone, hélicoptère, voiture, satellite, bateau...) que la startup a une carte à jouer. C'est même le débouché le plus important pour l'entreprise, qui pourrait embarquer sa technologie à bord de tout type de véhicules.

« Nous leur proposons une IA adaptée à leurs usages. Et par son design, notre technologie nécessite très peu de données. C'est un atout », complète le président d'HawAI.tech. Et qui dit frugalité des données, dit frugalité énergétique. Ce système, grâce à une architecture de calcul optimisée, affiche un gain d'efficacité énergétique de 500 par rapport aux puces classiques, ce qui peut être intéressant pour ne pas entamer l'autonomie d'une voiture électrique ou d'un drone par exemple.

Contrats avec 5 grands groupes français

Au-delà de ces applications dans la mobilité, la startup vise le marché de la maintenance prédictive pour l'industrie 4.0, avec une IA capable d'anticiper les pannes des robots ou des machines mais aussi de les expliquer.

Aujourd'hui, HawAI.tech débute la commercialisation de son produit. Elle a signé des partenariats ou des contrats avec cinq grands groupes français dans l'aéronautique, la logistique ou l'industrie. Sa technologie est même testée dans le cadre de projets militaires sur des robots terrestres. Après une première levée de fonds en 2019, la deeptech prévoit un nouveau tour de table, cette année, afin d'accélérer la commercialisation de son produit à l'international et étoffer son équipe.

« Tech for Future » est le plus grand concours de startups de France. Organisé par les rédactions de La Tribune, il est soutenu par des partenaires officiels tels que la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, Deloitte, BeTomorrow, l'INPI, le ministère des Outre-Mer, Orange, The Box et BFM Business. Il se compose d'une tournée en janvier et février dans tous les territoires (11 étapes dont 8 en métropole et 3 en Outre-Mer), pour repérer les innovations qui changent le monde dans tous les domaines. Au terme de cette tournée, 51 startups de tous les territoires ont été primées. Parmi elles, La Tribune a révélé au Grand Rex de Paris, le 28 mars, les 10 grands gagnants 2024. Après sa victoire lors de la sélection en Auvergne-Rhônes-Alpes, HawAI.tech gagne le prix Data & IA de Tech for Future 2024.