Prix Tech for Future 2024 : Quanteec ou la révolution écologique du streaming vidéo

« Au début de l'été dernier on s'était donné un objectif : diffuser les Jeux olympiques de Paris 2024... Donc oui, ce contrat est une très grosse satisfaction ! », s'exclame Daniel Négru, le patron de Quanteec. La technologie de streaming développée par la startup bordelaise vient en effet d'être retenue par France Télévisions pour un contrat de quatre ans, qui débutera par la diffusion des Jeux olympiques de Paris 2024 sur son application mobile et son site internet. Un cas d'usage en or pour démontrer la robustesse et les atouts de Quanteec. « On espère avoir jusqu'à un million de spectateurs en simultané sur la plateforme de France TV pendant les JO. Et cela tombe bien parce que le sport, qui rassemble beaucoup de monde au même moment, est notre cas d'usage privilégié : plus il y a d'utilisateurs, plus on économise de ressources et donc d'énergie ! », poursuit l'entrepreneur bordelais qui a cofondé Quanteec en 2021 avec son frère Marius, directeur opérationnel, et Mathias Lacaud, le directeur technique.

Lire aussiTech for Future : La Tribune révèle les 10 startups de l'année 2024

Le principe éprouvé du peer-to-peer

Car si cette startup bordelaise a convaincu France Télévisions, c'est autant grâce à sa technologie économe en ressources qu'à sa capacité à absorber les pics d'audience. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, tout cela n'a rien strictement rien à voir avec la physique quantique. Le principe de base est bien plus simple et connu : c'est celui du peer-to-peer (pair à pair). L'échange de fichiers et de flux entre utilisateurs, popularisé dans les années 2000 avant l'essor des grandes plateformes de streaming comme Netflix.

L'intégration de Quanteec se fait simplement par l'ajout de quelques lignes de code dans le player video de ses clients. « Chaque nouvel utilisateur du même programme vient se brancher sur la bande passante de l'utilisateur le plus proche de lui sur le plan géographique, et donc le plus économe en énergie pour le flux vidéo », résume Daniel Négru. Chaque utilisateur reste libre d'ouvrir, ou pas, sa propre bande passante à la communauté. La technologie est déjà éprouvée : Quanteec diffuse entre 300.000 et 400.000 vidéos chaque jour. Il s'agit notamment des webcams des lieux touristiques dans toute la France, y compris celle de Notre-Dame-de-Paris, de télévisions locales et de fédérations sportives (futsal, natation, athlétisme, etc.).

Aucune infrastructure, beaucoup d'économies

Sa force est de n'avoir quasiment aucun coût d'infrastructure de réseau ou d'hébergement de données. « Notre technologie combine une économie en énergie, une très bonne performance technique, et un gain financier pour le client, appuie le dirigeant. Quanteec permet d'utiliser 50 fois moins de serveurs et de consommer 45% d'énergie en moins ! » Ce qui permet à Quanteec de facturer sa solution au téraoctet consommé, à un tarif présenté comme inférieur aux diffuseurs habituels. « Nos clients économisent au minimum 25 % sur leur budget de streaming, ce sont des centaines de milliers d'euros par an », promet Daniel Négru.

L'équipe de huit salariés vise 500.000 euros de chiffre d'affaires en 2024, soit cinq fois plus qu'en 2023. Ces Bordelais semblent avoir un boulevard devant eux car la règlementation se durcit pour inciter les diffuseurs de contenus à limiter leur empreinte carbone. Et pour cause : la vidéo sur Internet type Netflix ou YouTube consomme à elle seule 80% de la bande passante mondiale. L'impact de la technologie de Quanteec pourrait donc être massif, d'autant plus que la voie est libre : il n'y a aucun concurrent frontal depuis que les Franco-américains de StreamRoot ont été rachetés en 2019 par le géant américain Lumen Technologies, qui a finalement cédé ses activités en dehors des Etats-Unis fin 2023.

Lire aussiPrix Tech for Future 2024 : Algama créé des œufs à partir de microalgues pour mieux nourrir la planète

Occuper le terrain rapidement

D'autres concurrents internationaux ont aussi été rachetés par des géants du numérique, mais pour des utilisations internes, sans proposer leur solution à des tiers pour l'instant. Quanteec entend donc profiter de la fenêtre d'exposition des Jeux Olympiques pour se faire connaître. « D'ici deux ans, nous devons être reconnus sur tout le marché des gros diffuseurs internationaux. Ce contrat de quatre ans avec France Télévisions est une première étape importante pour affirmer notre notoriété », décline le dirigeant.

Les fondateurs de Quanteec se disent très sereins sur leur capacité à passer à l'échelle rapidement en cas de gros contrat, puisqu'il ne s'agit que d'intégrer quelques lignes de codes chez leurs clients diffuseurs. Une levée de fonds est aussi envisagée au second semestre 2024 pour financer cette accélération. Et si la petite plateforme bordelaise devait se trouver un nouvel objectif, celui-ci pourrait être de signer avec le futur géant mondial du streaming sportif annoncé en février dernier par les américains ESPN, Fox et Warner Bros. Discovery, et concentrant un bouquet de compétition unique au monde dont les grands championnats américains, la Formule 1, la Coupe du monde de football, trois des quatre tournois majeurs de tennis ou encore le circuit de golf PGA.

Lire aussiPrix Tech for Future 2024 : Foil & Co ramène en France l'industrie du foil et l'exporte partout dans le monde

----------------------------------------

« Tech for Future » est le grand événement tech de La Tribune, piloté par les rédactions de La Tribune et soutenu par des partenaires officiels tels que la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, Deloitte, BeTomorrow, l'INPI, le ministère des Outre-Mer, Orange, The Box et BFM Business, ainsi que le soutien d'une cinquantaine d'acteurs de la tech. Il se compose d'une tournée en janvier et février dans tous les territoires (11 étapes dont 8 en métropole et 3 en Outre-Mer), pour repérer les innovations qui changent le monde dans tous les domaines. Au terme de cette tournée, 51 startups de tous les territoires ont été primées. Parmi elles, La Tribune a révélé au Grand Rex de Paris, le 28 mars, les 10 grands gagnants 2024. Après sa victoire lors de la sélection en Nouvelle-Aquitaine, Quanteec gagne le prix spécial Coup de cœur du jury.