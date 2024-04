Prix Tech for Future 2024 : Myditek, l'outil de référence des agriculteurs dans les zones tropicales

Des colliers connectés, des capteurs météo, des électrovannes et des drones au service de l'agriculture en zone tropicale. Myditek installe depuis huit ans ses objets connectés qui assurent selon son fondateur, Sébastien Luissaint, « un meilleur pilotage des exploitations ». Après la Guadeloupe, où l'entreprise s'est implantée en 2017 à Baie-Mahault, Myditek s'est lancée dans les îles voisines de la zone Caraïbes (Martinique), à la Réunion, en Guyane mais aussi au Togo, au Cameroun et en Côte-d'Ivoire. Des zones tropicales « où les problèmes des exploitants agricoles sont similaires », a observé Sébastien Luissaint.

« Les nouvelles technologies répondent en partie aux enjeux de la crise agricole. Tous les exploitants ne sont pas obligés d'acheter des tracteurs high-tech à 500.000 euros. Une petite station météo ou un capteur de sol, qui coûtent entre 500 euros et 1.500 euros, sont rapidement amortis si on les associe à une intelligence artificielle. C'est le cas sur notre plateforme, qui apprend et utilise des algorithmes complexes pour effectuer des prédictions », explique Sébastien Luissaint.

Surveillance animale, agriculture de précision, sécurité et traçabilité

Myditek déploie son offre sur quatre axes : la surveillance animale, l'agriculture de précision, la sécurisation des exploitations et la traçabilité de la production. Son modèle économique s'établit sur la vente des appareillages adossés à un abonnement. Les données connectées remontent sur une plateforme où elles sont analysées, enrichies et restituées aux exploitants sous forme d'aide à la décision. Le tarif des abonnements d'échelonne entre 10 euros et 70 euros, incluant le pilotage des productions, le suivi des dépenses et la présence d'un ingénieur agronome. En 2023, Myditek comptait 23 salariés pour un chiffre d'affaires de 500.000 euros.

« Nous avons mis au point notre propre station météo, nos électrovannes, nos capteurs de sol. La production de ces objets connectés est internalisée autant que possible, et fabriquée en France », détaille Sébastien Luissaint. Myditek fournit aussi des barrières infrarouges connectées, une gestion des clôtures électriques et des systèmes de surveillance par caméra pour sécuriser les exploitations et les bâtiments. Tous ces objets sont alimentés par l'énergie solaire.

Fils d'agriculteur, le fondateur a suivi des formations d'ingénieur d'études et de développement informatique avant de trouver, en 2016, une solution pour l'exploitation familiale. L'entreprise a été fondée un an plus tard. Son développement commercial s'est accéléré en 2022. « Les solutions existantes pour la remontée des données en temps réel n'étaient pas adaptées au système de culture, au climat et au relief de la Guadeloupe. J'ai donc créé un outil adapté et résilient en tenant compte des zones blanches, des caractéristiques de la faune et de la flore locales. Il n'existe aucune taille minimale ou maximale des exploitations. Parmi les clients actuels, la plus petite exploitation cultive des plantes aromatiques sur 5.000 mètres carrés. On peut aussi imaginer des surfaces de 1.000 hectares en Afrique », explique-t-il.

Développement en Afrique

Pour financer sa croissance, Myditek a réussi sa première levée de fonds en juin 2022. Apicap (Paris) et Tomcat Factory (Levallois-Perret) sont entrés au capital pour 1,35 million d'euros, portant la valorisation des actifs à 6 millions d'euros. La société dispose désormais de bureaux en Guadeloupe, en région parisienne, au Togo et au Bénin.

« Un deuxième tour est envisagé pour prendre de nouvelles positions en Afrique », annonce Sébastien Luissaint. Les fonds serviront aussi à développer les technologies. Des solutions hardware et software restent à imaginer « pour mieux appréhender les changements de contexte climatique et promouvoir les solutions locales pour l'autonomie alimentaire ». De opportunités géographiques inédites se profilent déjà dans la zone Caraïbes (Saint-Domingue, Porto Rico) avec des ramifications potentielles à Cuba. « Les opportunités existent aussi en Afrique du Sud dans l'élevage, la viticulture et l'arboriculture », ajoute Sébastien Luissaint.

Pour assurer sa croissance, le fondateur table sur les enjeux planétaires de la responsabilité sociétale. « Les revenus des agriculteurs constituent un vrai défi. Ils sont trop faibles. C'est aberrant ». Myditek répond à six objectifs de développement durable des Nations Unies. « Il faut prendre soin dès maintenant de la ressource en eau. La sécurisation des exploitations est une problématique mondiale, et les vols augmentent sur les exploitations. Ces arguments doivent nous permettre de nous développer partout », espère Sébastien Luissaint.

« Tech for Future » est le plus grand concours de startups de France. Organisé par les rédactions de La Tribune, il est soutenu par des partenaires officiels tels que la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, Deloitte, BeTomorrow, l'INPI, le ministère des Outre-Mer, Orange, The Box et BFM Business. Il se compose d'une tournée en janvier et février dans tous les territoires (11 étapes dont 8 en métropole et 3 en Outre-Mer), pour repérer les innovations qui changent le monde dans tous les domaines. Au terme de cette tournée, 51 startups de tous les territoires ont été primées. Parmi elles, La Tribune a révélé au Grand Rex de Paris, le 28 mars, les 10 grands gagnants 2024. Après sa victoire lors de la sélection dans la zone Caraïbes (Guadeloupe, Martinique, Guyane française), Myditek gagne le prix spécial Outre-Mer de Tech for Future 2024.