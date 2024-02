Tech for Future 2024 : La Tribune révèle les 6 innovations de l'année en région Sud

Quelles sont les meilleures innovations de la French Tech en 2024 ? Pour le découvrir, La Tribune réunit les meilleurs experts et parcourt la France à la recherche des startups qui répondront aux grands défis économiques, sociétaux et climatiques de la décennie à venir.

A la clé : 100.000 euros d'espaces publicitaires, un portrait dans La Tribune, la possibilité de passer sur BFM Business, un an d'abonnement à France Digitale, un accès gratuit au France Digitale Day, et le prestige d'un prix national soutenu par l'ensemble de l'écosystème tech, qui a découvert depuis 12 ans de nombreuses pépites devenues des champions à l'image de Doctolib, Dataiku, Exotec, Leetchi ou ManoMano, entre autres.

Plus grand événement tech de France, Tech for Future a poursuivi ce jeudi à Marseille son tour de France des innovations de demain. Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). Au total, 26 startups de la région Sud sont venues « pitcher » leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, BeTomorrow, et La Belle de mai, tous membres du jury.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex de Paris le 28 mars prochain à 19 heures, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français et européen. Le 28 mars sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech européenne. Le thème de cette année : Europe de la tech, enfin le temps du réveil ?

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les gagnants primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille. Au Grand Rex le 28 mars, en plus des six prix - un par catégorie -, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et dans le bassin Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Gérard Gatt, le PDG et cofondateur de 62 ans de Sakowin. Cette deeptech varoise décarbone le gaz en produisant de l'hydrogène par plasmalyse de biométhane. Sa solution brevetée ne consomme pas d'eau et permet d'utiliser cinq fois moins d'électricité que l'électrolyse pour produire la même quantité d'hydrogène à un coût compétitif d'un euro le kilogramme. Sa technologie peut être intégrée rapidement aux infrastructures industrielles et gazières existantes, pour une production sur site, à la demande.

Dans la catégorie Industrie, le vainqueur est Mathieu Darnajou, le fondateur et PDG de Fluiid. Fruit d'une recherche novatrice menée au CEA, cette deeptech marseillaise a mis au point un scanner industriel qui détecte avec précision les anomalies telles que les corps étrangers, les agglomérats, les blocages et les bulles d'air dans les flux de fluides. En intégrant des électrodes dans les pipelines et en utilisant l'analyse de données alimentée par l'IA, Fluiidd identifie en temps réel les problèmes, permettant aux opérateurs de prendre des décisions éclairées, réduisant les temps d'arrêt coûteux et renforçant la sécurité tout en permettant une économie d'énergie.

Dans la catégorie Data & IA, le champion du jury est Jean Larroumets, le fondateur et PDG de 48 ans d'Egerie. Parmi les startups les plus en pointe de la cybersécurité, la startup de Toulon fournit une plateforme capable d'identifier et de calculer les risques financiers liés aux risques cyber et de présenter les retours sur investissements cyber, afin que les directions générales puissent déployer plus finement et plus efficacement leur stratégie cyber. La startup a levé 30 millions d'euros en janvier 2023 et ambitionne de lancer une marketplace pour la gestion des risques cyber des entreprises.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), la gagnante est Sophie Brette, la cofondatrice et PDG de 48 ans de Wepost. Comme un « BlaBlaCar du colis par train », cette pépite marseillaise rémunère les voyageurs en train entre 10 et 20 euros par trajet, ce qui allège le prix du billet, pour transporter des petits colis, décarbonant ainsi la livraison. Le voyageur récupère le colis avant de partir et un coursier vient le chercher à la gare d'arrivée pour le dernier kilomètre. Plusieurs dizaines de milliers de voyageurs et une trentaine de points relais utilisent la plateforme pour livrer des petits colis de type cosmétique, vêtements ou téléphonie.

Dans la catégorie Santé, le jury a choisi Mohamed Khalifa, le fondateur de 49 ans de Tecmoled. Des prématurés à la gestion des urgences en passant aux astronautes, Tecmoled simplifie les relevés des constantes vitales grâce à sa technologie brevetée sous la forme d'un capteur compact sans fil qui peut être placé sur le front. Celui-ci permet de mesurer jusqu'à neuf signes vitaux dont le rythme cardiaque, la saturation en oxygène, la température, la fréquence respiratoire ou l'indice de perfusion.

Et enfin, dans la catégorie Start, le vainqueur est Mathieu Merian, le cofondateur et PDG de 22 ans de Somanity. Cette startup niçoise fait remarcher les personnes handicapées grâce à ses exosquelettes médicaux conçus par impression 3D, qui combinent modélisation 3D avancée et intelligence artificielle, pour un coût jusqu'à dix fois inférieur au marché tout en s'adaptant à de nombreux cas d'usages, notamment la rééducation.

