Tech for Future 2024 : La Tribune révèle les 6 innovations de l'année en région Aura

Plus grand événement tech de France, Tech for Future a poursuivi vendredi 2 février à Lyon son tour de France des innovations de demain. Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). 25 startups de la région Aura sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, BeTomorrow, et le Wojo, tous membres du jury.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex de Paris le 28 mars prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français et européen. Le 28 mars sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech européenne. Le thème de cette année : Europe de la tech, enfin le temps du réveil ?

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les gagnants primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille. Au Grand Rex le 28 mars, en plus des six prix - un par catégorie -, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et dans le bassin Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Marion Malandain, la fondatrice et PDG de 29 ans d'Optimiz Construction. Cette startup lyonnaise contribue à la décarbonation du BTP grâce à sa plateforme qui permet d'optimiser l'utilisation des matériaux de la construction, notamment la découpe des plaques de treillis soudés, indispensables pour la fabrication du béton armé. Son algorithme unique réduit nettement les déchets de la filière et permet de gagner environ 15% de performance.

Dans la catégorie Industrie, le vainqueur est Pascal Poulleau, le directeur général de 67 ans de Carbon ID. Cette startup iséroise fabrique un nouveau matériau en fibre de carbone amené à devenir un composant clé de la pile à combustible hydrogène, 80% plus légère que la plaque actuelle produite en métal. Elle cible notamment les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile, pour des véhicules électriques moins coûteux et plus écologiques.

Dans la catégorie Data & IA, le champion du jury est Raphaël Frisch, le cofondateur et PDG de 30 ans de HawAI.tech. Cette deeptech grenobloise révolutionne les architectures des semi-conducteurs existants en créant une nouvelle puce utilisant l'intelligence artificielle probabiliste. Une IA de pointe explicable, responsable et transparente, embarquée au plus près des capteurs pour un gain d'efficacité énergétique d'un facteur 500, pour des applications telles que la prise de décision embarquée en temps réel. Sa puce permet de faire x6.4 plus de calculs que la dernière carte Nvidia à consommation énergétique équivalente.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), la gagnante est Valentine Silvin Collon, la cofondatrice et PDG de 49 ans de Redonner. Cette pépite lyonnaise développe à grande échelle la filière du recyclage de vêtements et permet aux marques et enseignes de mode de collecter et récompenser les dons de vêtements de leurs clients. Accessible depuis les sites e-commerce des marques de mode, ou directement dans leurs boutiques, Redonner facilite le don de vêtements avec un mécanisme de récompense à la clé, levier d'acquisition et de fidélisation client. Tous les textiles collectés - du tee-shirt délavé au pull bouloché, en passant par la chaussette trouée, le drap tâché ou la paire de chaussures usées - sont directement redirigés vers la filière réglementée, garantissant une revalorisation à hauteur de 99%.

Dans la catégorie Santé, le jury a été bluffé par Pascale Hazot, la fondatrice de 50 ans de ACS Biotech. Spécialisée en médecine régénérative, la biotech lyonnaise développe des produits de thérapie cellulaire pour la reconstruction tissulaire. Son premier objectif est la réparation du cartilage, grâce à un gel capable de réparer des lésions de cartilage survenues suite à un choc traumatique ou à une maladie dégénérative comme l'arthrose. Cette solution injectable est administrée par une chirurgie de précision mini-invasive et peut régénérer complètement le cartilage endommagé.

Et enfin, dans la catégorie Start, la lauréate est Aneta Ozieranska, la cofondatrice de 33 ans de Oligofeed. Cette deeptech à impact basée à Lyon préserve les abeilles, indispensables à un tiers de l'alimentation mondiale, grâce à un micro-nutriment breveté renforçant considérablement leur système immunitaire et les aidant à lutter contre les agressions extérieures. Fruit de huit années de recherche académique, ce micro-nutriment non-toxique et bio-inspiré a été testé sur plus de 1300 ruches dans cinq pays différents en Europe et aux États-Unis, avec une réduction de la mortalité des abeilles de plus de 60%.

