Tech for Future 2024 : La Tribune révèle les 6 innovations de l'année en Nouvelle-Aquitaine

Quelles sont les meilleures innovations de la French Tech en 2024 ? Pour le découvrir, La Tribune réunit les meilleurs experts et parcourt la France à la recherche des startups qui répondront aux grands défis économiques, sociétaux et climatiques de la décennie à venir.

A la clé : 100.000 euros d'espaces publicitaires, un portrait dans La Tribune, la possibilité de passer sur BFM Business, un an d'abonnement à France Digitale, un accès gratuit au France Digitale Day, et le prestige d'un prix national soutenu par l'ensemble de l'écosystème tech, qui a découvert depuis 12 ans de nombreuses pépites devenues des champions à l'image de Doctolib, Dataiku, Exotec, Leetchi ou ManoMano, entre autres.

Plus grand événement tech de France, Tech for Future a poursuivi vendredi 26 janvier à Bordeaux son tour de France des innovations de demain, après une première étape à Toulouse. Le principe : couronner dans chaque territoire six startups, une par catégorie : Environnement & Energie, Industrie, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage). 26 startups de la région Nouvelle-Aquitaine sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia, BeTomorrow, et MamaWorks, tous membres du jury.

L'une d'entre elles sera-t-elle grande gagnante nationale ? Pour le savoir, rendez-vous au Grand Rex de Paris le 28 mars prochain à 19h, pour la cérémonie de remise des prix qui réunira l'ensemble de l'écosystème d'innovation français et européen. Le 28 mars sera assurément un temps fort pour les startups, investisseurs, institutionnels et grands groupes : ce feu d'artifice final conclura une journée entière de débats et keynotes pour réfléchir sur l'avenir de la tech européenne. Le thème de cette année : Europe de la tech, enfin le temps du réveil ?

Mais avant d'avoir peut-être les honneurs du Grand Rex, les gagnants primés ce matin devront battre dans leur catégorie les autres vainqueurs issus des étapes régionales à Toulouse, Marseille, Lyon, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille. Au Grand Rex le 28 mars, en plus des six prix -un par catégorie-, le jury national décernera également un prix Coup de cœur, un prix Impact et un prix International, tous parmi les lauréats régionaux. Enfin, il y aura aussi un prix spécial Outre-Mer, récompensant une startup issue de trois étapes spéciales à La Réunion, dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique et Guyane) et dans le bassin Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).

Dans la catégorie Environnement & Energie, le jury a récompensé Manon Vaillant, la CEO et cofondatrice de 37 ans de Purenat. Cette deeptech bayonnaise commercialise une innovation de rupture pour la dépollution durable et écoresponsable de l'air : le premier filtre du marché qui détruit tous les polluants chimiques de l'air, les odeurs et les micro-organismes au lieu de seulement les stopper, grâce à un traitement moléculaire et microbiologique de l'air. Véritable alternative bas carbone remplaçant le charbon actif, ce nouveau filtre s'intègre dans tous les systèmes de ventilation du quotidien ou des industriels, et permet la destruction des polluants à la source avec de meilleures garanties sanitaires, moins de consommable, moins de maintenance, moins de déchets et moins de consommation énergétique.

Dans la catégorie Industrie du futur, le vainqueur est Benoît Trouvé, le CEO et cofondateur de 41 ans de Midipile. Cette pépite charentaise développe et produit en France un nouveau véhicule urbain durable, entre vélo cargo et voiture urbaine, 10 fois plus léger et 10 fois moins énergivore qu'une voiture thermique. Doté de quatre roues, d'un carrosse fermé et de pédales, il peut rouler jusqu'à 45km/h et déplacer 300kg de charge utile. Il se destine d'abord aux marchés de la logistique urbaine et industrielle, avec un modèle économique autour de la location au mois avec des services associés.

Dans la catégorie Data & IA, le champion du jury est Daniel Negru, le CEO et cofondateur de 44 ans de Quanteec. Déjà présente sur plus de cinquante plateformes et diffusant plus de 400.000 flux par jour en France et à l'étranger. la startup bordelaise change le paradigme de l'industrie du streaming vidéo grâce à sa technologie décentralisée qui permet de diminuer par deux la consommation d'énergie du streaming en réduisant drastiquement le recours aux datacenters. Son secret : le modèle du peer-to-peer permet à chaque spectateur de diffuser la vidéo qu'il regarde. Le tout avec une meilleure qualité, un coût moindre et une gestion instantanée des pics d'audience. France Télévisions a adopté la technologie de Quanteec pour les Jeux Olympiques de 2024.

Dans la catégorie Smart tech (innovations d'usage), la gagnante est Manon Loustau, la CEO de 29 ans de Libu. Inspirée du cycle circadien, la technologie brevetée de cette startup bordelaise s'adresse principalement aux travailleurs en horaires décalés (sécurité, défense, médical) et aux grands groupes dans le cadre de leur politique RSE. Ses pavés LED installés dans les plafonds et ses lampes de bureau fournissent un éclairage adapté au rythme de la journée, avec des effets scientifiquement prouvés sur la santé, le sommeil et la réduction du stress.

Dans la catégorie Santé, le jury a primé Léonie Schröder, la présidente et cofondatrice de 28 ans de Huvy. La startup vauxoise a développé une application qui permet, grâce à une simple photo et l'intelligence artificielle, d'évaluer la dangerosité d'un mélanome afin de faciliter et d'accélérer le diagnostic des cancers de la peau. Une manière de lutter contre la pénurie de dermatologues sur l'ensemble du territoire et dans plusieurs pays voisins, qui pousse 50% des patients à renoncer à la consultation en raison de délais trop élevés. Huvy souhaite être adopté par les professionnels de santé de proximité (généralistes, infirmiers, pharmaciens), chargés d'identifier les patients à risque et de les rediriger vers un dermatologue.

Et enfin, dans la catégorie Start, le vainqueur est Auguste Minot, le cofondateur de 23 ans de FiltraLife. Alors que 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable salubre dans le monde, la solution FiltraLife transforme n'importe quelle eau -venant des rivières, lacs, étangs ou eau de pluie- en eau potable et peut filtrer jusqu'à 1.000 litres d'eau par heure, sans utilisation de produits chimiques et avec un dispositif nomade et mécanique.