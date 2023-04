Prix Tech for Future 2023 : Kadalys, la biotech qui transforme les déchets la filière banane en actifs alternatifs aux produits chimiques

Après douze ans de recherche et de développement, Kadalys affiche des résultats validés par trois brevets : l'entreprise vante son expertise dans le réemploi à forte valeur ajoutée des agro-déchets du bananier. Etablie à la Martinique, elle projette cette année une levée de fonds de 15 millions d'euros. Kadalys prépare ainsi la construction d'une unité industrielle d'éco-extraction présentée comme « la première usine de chimie verte des Antilles ».

« La filière banane est le premier employeur local à la Martinique mais elle crée peu de valeur », déplore Shirley Billot, fondatrice en 2011 de la société SHB, le précurseur de la marque Kadalys qui s'est spécialisée dans les cosmétiques. « La filière génère beaucoup de déchets. 40.000 tonnes annuelles de "bananes moches" étaient inaptes à être commercialisées. Elles n'ont jamais été valorisées », a-t-elle constaté.

Le pouvoir anti-oxydant le la banane

Hébergée en 2018 par l'incubateur L'Oréal à Paris, Kadalys compte dix salariés. La preuve de concept obtenue en laboratoire a soutenu la commercialisation d'une gamme de produits de beauté. Les vertus dépigmentantes, anti-âge et apaisantes de la banane ont été brevetées.

Neuf chercheurs et des doctorants accueillis par la faculté de pharmacie de Montpellier ont réussi à caractériser les matrices complètes du bananier et de 40 extraits bienfaisants : les molécules lipidiques de la banane rose présenteraient un pouvoir anti-oxydant nettement supérieur à celui de l'huile d'argan.

Les paramètres physico-chimiques des ingrédients ont été adaptés aux contraintes galéniques de la production (granulométrie, densité). « On a étudié les fleurs et les hampes du bananier et testé différents modes d'extraction, y compris les micro-ondes, les ultrasons et le CO2 », détaille Shirley Billot. « Les process industriels sont au point. Nous avons loué les machines. Nous avons le choix entre deux parcelles pour implanter notre usine à la Martinique. Il ne manque plus que la partie privée des financements. L'industrialisation pourrait démarrer dans un an et demi », annonce la créatrice.

Dans son financement initial, Kadalys a été soutenue par la collectivité territoriale de Martinique et par le fonds de développement régional Feder de l'Union européenne. L'entreprise a aussi obtenu l'appui du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), l'établissement public spécialisé dans la recherche agricole tropicale.

Ouverture sur le marché nord-américain

Les produits de beauté vendus sur le marché français ont assuré une partie du financement de la recherche. La gamme Kadalys est présente chez les distributeurs de parfums et de cosmétiques Nocibé et Marionnaud et sur d'autres sites spécialisés. Le prix de vente moyen en B to C d'une crème ou d'un lait nourrissant s'établit à 30 euros. Shirley Billot veut s'attaquer très vite au marché nord-américain, « le plus proche des Caraïbes », où la gamme sera prochainement distribuée dans 600 magasins par l'enseigne JCPenney.

Kadalys entend désormais décliner les vertus de la banane dans d'autres gammes de produits. « La cosmétique n'est que la partie émergée de nos activités », rappelle Shirley Billot. Une gamme de nutraceutiques sera commercialisée dans un premier temps aux Etats-Unis. « L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'agrément. La banane y est considérée comme un alicament », a observé Shirley Billot.

Issue d'une famille engagée dans l'environnement, et marquée très jeune par les mouvements sociaux qui ont touché la Martinique en 2009, la dirigeante promet de se servir de l'entrepreneuriat pour faire du militantisme. L'usine doit permettre la création de 40 emplois. « Si les populations locales de couleur veulent émerger, il n'y a pas d'autre choix que de créer de la valeur. Notre écosystème appartient aux mêmes depuis des siècles. On a envie que la création de richesse soit mieux répartie », a-t-elle déjà prévenu. Pour limiter l'impact environnemental de son usine, Kadalys promet de construire un bâtiment à énergie positive, d'avoir recours à 50 % d'énergies renouvelables et d'implémenter un circuit fermé pour l'eau utilisée dans ses process de production.

« Nous voulons devenir une marque mondiale dans le secteur de la beauté et des nutraceutiques. Mais aucun fonds privé français n'investit chez nous. Nous sommes en discussions avec des américains », semble regretter Shirley Billot.

« Tech for Future » est le grand événement tech de La Tribune, piloté par les rédactions de La Tribune et soutenu par des partenaires officiels tels que la Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia et Deloitte, ainsi qu'une centaine d'acteurs de la tech. Il se compose d'une tournée en janvier et février dans tous les territoires (11 étapes dont 8 en métropole et 3 en Outre-Mer), pour repérer les innovations qui changent le monde dans tous les domaines, et des débats à chaque étape sur le rôle économique, sociétal et géopolitique de la tech pour la France et l'Europe.

Au terme de cette tournée, 51 startups de tous les territoires ont été primées. Parmi elles, La Tribune a révélé au Grand Rex de Paris, le 6 avril, les 10 grands gagnants 2023. Après sa victoire lors de la sélection dans le bassin Antilles, Kadalys est le grand gagnant national du prix « Outre-Mer ».