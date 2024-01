App Store : le pied de nez magistral d'Apple aux développeurs d'applications

« Apple est en train d'empoisonner la seule victoire obtenue par Epic dans le procès », s'insurge sur le réseau social X David Heinemeier Hansson, un développeur très suivi et critique régulier de la politique de l'App Store. Dans la journée de mardi, la Cour Suprême américaine a rejeté les recours séparés de Epic Games (l'éditeur du jeu à succès Fortnite) et Apple, sur le conflit qui les oppose depuis 2020. A l'origine, Epic Games voulait obtenir la possibilité pour les utilisateurs de sortir de l'App Store - et de ses 30% de commission sur les transactions - pour effectuer leurs achats de contenus en jeu.

Mais en septembre 2021, le juge avait largement tranché en faveur d'Apple, plus précisément sur neuf des dix points de friction entre les deux entreprises. Seule victoire pour Epic : la justice ordonnait à Apple de permettre aux développeurs d'intégrer des liens vers d'autres systèmes de paiement au sein de leurs applications. L'entreprise californienne avait déposé un recours contre cette mesure, mais suite à son rejet par la Cour Suprême, elle s'est immédiatement mise en conformité.

Non sans mesquinerie, puisque Apple prévoit de ponctionner 27% des transactions effectuées grâce aux liens intégrés dans les apps... Autrement dit, elle laisse le « choix » aux développeurs de payer une commission directement à l'achat... ou juste après l'achat. Evidemment, ce nouveau pied de nez a fait réagir Epic Games, qui prévoit de saisir la justice, arguant la mauvaise foi du géant de la tech.

Nouveau péage sur les applications

Non seulement Apple prévoit de prélever une commission sur les transactions extérieures, mais il s'autorise aussi le droit d'auditer ces dernières. Autrement dit, il compte forcer les développeurs d'app à ouvrir leurs comptes, et si ces derniers refusent de coopérer, ils risquent un bannissement de l'App Store. Or, le magasin d'apps reste à ce jour le seul point d'entrée sur les iPhone, la gamme de smartphones la plus vendue au monde, ce qui le rend incontournable.

Lire aussiVentes de smartphones : Apple champion du monde, Samsung détrôné pour la première fois depuis 2010

Avec ces contraintes lourdes, les développeurs n'ont donc aucun intérêt à proposer un paiement en dehors de l'App Store. La différence de trois points entre les pourcentages des commissions est négligeable, puisqu'elle est contrebalancée par les frais liés à la gestion du paiement en direct. Pour couronner le tout, si l'utilisateur clique sur un lien vers un autre système de paiement, un message d'avertissement apparaît, dans lequel Apple rappelle qu'il n'est « pas responsable de la sécurité des transactions effectuées sur le web ». De quoi effrayer les potentiels acheteurs.

Epic Games s'accroche malgré les défaites

Au bout du compte, cette fausse ouverture est aussi préjudiciable pour les propriétaires d'iPhone. Car si Epic Games voulait à l'origine contourner le système de paiement d'Apple, c'était aussi pour proposer aux joueurs de Fortnite des prix similaires à ceux qu'ils proposent sur les autres plateformes (consoles, ordinateurs...). Beaucoup d'éditeurs d'application se contentent de répercuter la commission d'Apple sur leur prix initial, et résultat, ce sont les consommateurs qui paient les frais du péage pour entrer sur les iPhone.

Tim Sweeney, le directeur général d'Epic Games a qualifié cette nouvelle mesure d'Apple « d'anti-concurrentielle », et accuse le créateur des iPhone de faire preuve de « mauvaise foi » dans sa mise en conformité. Il compte même saisir la justice américaine sur ce chef d'accusation. Si l'éditeur a perdu son procès contre Apple, il peut se raccrocher à sa victoire au premier round de la bataille judiciaire contre Google, dont le système d'exploitation Android équipe pratiquement tous les smartphones hors iPhone. En attendant, Epic Games se passe depuis 2020 de la présence de Fortnite sur les iPhone, alors qu'il connaît des turbulences économiques...

En Europe, une ouverture de l'App Store sera obligatoire dès mars

Si Apple se permet ce genre de pied de nez aux Etats-Unis, la situation est tout autre en Europe. Sous la pression du Digital Market Act (DMA), Apple va être contraint de permettre aux propriétaires d'iPhone de l'Union européenne de télécharger des logiciels sans passer par l'App Store, dès le 7 mars, date d'entrée en vigueur de la législation.

Lire aussiGoogle pourrait payer 2,4 milliards d'euros à Bruxelles pour une énième affaire de pratiques anticoncurrentielles

C'est un changement historique pour le géant de la tech qui a toujours argué que l'ouverture à des téléchargement extérieur comportait trop de dangers de sécurité. Comme le rappelle le Wall Street Journal, citant une analyse marché de data.ai, plus de 171 milliards de dollars ont été dépensés sur l'App Store en 2023, ce qui signifie que 50 milliards de dollars sont allés dans la poche d'Apple. Un trésor que l'entreprise va devoir partager, du moins dans l'Union européenne.