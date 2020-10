Les Gafa, grands gagnants de la crise sanitaire

Rien ne ralentit la croissance folle des Gafa, pas même la pandémie mondiale du coronavirus... au contraire. Les géants de la tech - Google, Apple, Facebook et Amazon - ont de nouveau affiché des performances financières spectaculaires lors de la publication de leurs résultats trimestriels jeudi soir. Les quatre fleurons américains totalisent un chiffre d'affaires cumulé astronomique de 228,4 milliards de dollars pour un bénéfice net cumulé de presque 40 milliards au cours du dernier trimestre écoulé, qui se clôturait fin septembre.

Dans le détail, Amazon fait office de grand gagnant. Les deux piliers phares de son activité - le commerce en ligne et le cloud (via sa filiale Amazon Web Services) - ont été dopés par les différentes restrictions liées au contexte sanitaire : confinement, généralisation rapide et massive du télétravail... L'ogre du e-commerce enregistre ainsi un chiffre d'affaires de 96 milliards de dollars au troisième trimestre (+37% sur un an), pour un bénéfice net de 6,3 milliards de dollars. Fort de cette activité, le groupe dit avoir créé 400.000 emplois cette année.

Cette lancée devrait se poursuivre puisque le groupe table sur...