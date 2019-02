Etats-Unis : l'autorité de la concurrence chasse les faux avis clients sur Amazon

Le gendarme américain du commerce part à la chasse aux faux avis clients. Pour la première fois, la Federal Trade Commission (FTC) a condamné un vendeur tiers d'Amazon pour avoir payé un site web afin de publier des commentaires élogieux sur l'un de ses produits... En cause : un complément alimentaire supposé aider à perdre du poids, baptisé "Cure Encapsulations". "Garnicia Cambogia bloque la formation de cellules graisseuses", peut-on lire sur la fiche du produit, noté 4,3/5 sur Amazon.

Pour obtenir cette note particulièrement élevée sur sa page Amazon, l'entreprise américaine a acheté en 2014 une trentaine de faux avis positifs auprès du site amazonverifiedreview, pour un montant de 1.000 dollars, selon Techcrunch. Objectif : augmenter d'un dixième de point son évaluation globale et rendre son produit plus crédible aux yeux des acheteurs. Les pilules commercialisés contiennent pourtant une plante, la Garnicia Cambogia, réputée à tort pour ses propriétés amaigrissantes, alors qu'elle accroît le risque de défaillance du foie.

Une amende à 12,8 millions de dollars

La FTC a donc ouvert un dossier le 19 février pour enquêter sur ces pratiques douteuses. Après discussions avec Cure Encapsulations, l'autorité américaine a émis une amende de 12,8 millions de dollars. En réalité, seulement 50.000 dollars sont exigés dans l'immédiat. Le reste de la somme sera versée uniquement si la société ne respecte pas ses engagements pris dans le cadre du litige.

Cure Encapsulations s'engage ainsi à ne plus commercialiser de produit revendiquant des propriétés amincissantes, coupe-appétit ou de traitement de maladie, sauf si elle présente des "preuves scientifiques fiables sous la forme de test cliniques sur des humains" pour affirmer ses vertus. Enfin, Cure Encapsulations va devoir alerter Amazon du fait qu'elle a rémunéré un site tiers pour avoir de faux avis, et en avertir tous les acheteurs de ce complément alimentaire.

Une aide bienvenue pour Amazon

"Nous apprécions le travail de la FTC dans ce domaine. Amazon investit des ressources significatives pour protéger l'intégrité des avis dans notre magasin en ligne car nous savons que les clients valorisent les vues et expériences partagées par les autres acheteurs", a déclaré un porte-parole d'Amazon à The Verge.

Amazon, conscient du commerce d'avis rémunérés, a décidé de les combattre afin que cela ne porte pas préjudice à sa marketplace. L'ogre du e-commerce dispose d'une couche logicielle automatisée pour les traquer et les supprimer, en plus d'un millier d'employés chargés de le faire manuellement. En 2015, le géant de l'e-commerce a traîné en justice les responsables des sites de ventes d'avis, ainsi que plus de 1.000 rédacteurs freelance de la plateforme Fiverr, qui postaient des commentaires à 5 euros l'unité.

La FTC, dans sa mission de protection des consommateurs, va donc donner un coup de main bienvenu à Amazon, en faisant peser une menace supplémentaire sur les émetteurs d'avis rémunérés. En parallèle, l'institution s'intéresse de plus en plus aux dérives des géants de la tech en matière d'abus de position dominante, et a même créé une division spéciale de 17 agents pour surveiller leurs activités.