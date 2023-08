Jeux vidéo : le rachat du créateur d'« Angry Birds » par le Japonais Sega obtient le feu vert des actionnaires

C'est un large feu vert qui a été donné à l'offre de rachat du développeur et éditeur de jeux vidéo, Rovio, par le japonais Sega, a annoncé ce jeudi la société finlandaise. Ce rachat était subordonné à une approbation de plus de 90% des actionnaires. L'offre, qui valorise Rovio à plus de 700 millions d'euros (770 millions de dollars), a finalement été approuvée à la quasi-unanimité (96,3%), selon un communiqué du groupe finlandais. « Toutes les conditions étant remplies », souligne Rovio, les deux parties peuvent désormais finaliser le rachat.

Pour Sega, cette acquisition en Europe s'inscrit sur le « long terme » dans une stratégie de croissance sur le marché du jeu vidéo sur supports mobiles, avait expliqué le PDG du groupe japonais Haruki Satomi lors de l'annonce du projet de rachat en avril. C'est une belle opération pour le Japonais qui acquiert ainsi le propriétaire de la franchise culte, « Angry Birds ». En 2016, le film « Angry Birds », produit par Sony, avait, en effet, connu un très gros succès mondial et généré quelque 350 millions de dollars de recettes. Rovio est également propriétaire de plusieurs parcs à thème « Angry Birds » à travers le monde et détient les droits de toutes les publications dérivées, diffusées dans une douzaine de langues.

Rovio prisonnier de son succès

Mais l'éditeur, créé en 2003 par trois étudiants en informatique à Helsinki, est resté prisonnier de son succès survenu au tournant des années 2010. Entré en Bourse en 2017, Rovio n'est pas parvenu à signer un autre jeu-phare. En 2022, le groupe qui emploie 500 personnes a réalisé un chiffre d'affaires modeste de 317,7 millions d'euros, et un bénéfice net de 31,4 millions d'euros.

À l'inverse, cette acquisition est pour Sega, qui s'appelle Sega Sammy Holdings depuis 2004, un moyen de compenser le déclin de son activité de jeux d'arcade et de machines de pachinko (croisement entre flipper et machine à sous) au Japon qui s'est accéléré ces dernières années à cause de la pandémie de Covid-19. Les jeux sur smartphones sont donc perçus comme une planche de salut par le groupe, qui a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires annuel de 381,5 milliards de yens (environ 2,6 milliards d'euros), pour un bénéfice net de 31,5 milliards de yens (214 millions d'euros).

D'autant que le rachat de Rovio permet également à Sega de mettre la main sur la plateforme pour jeux sur mobiles du finlandais, Beacon, l'autre actif principal de Rovio. Il s'inscrit, en effet, dans une vaste restructuration mondiale d'un secteur très lucratif, valorisé à plusieurs centaines de milliards de dollars.

Mais cette acquisition marque aussi la fin de l'indépendance des fleurons finlandais du jeu vidéo sur mobile, avec notamment le rachat de Supercell (« Clash of Clans », « Hay Day »...) par des entreprises japonaises puis par le Chinois Tencent en 2016. La Finlande conserve néanmoins un éditeur indépendant de jeux vidéo de taille significative : le spécialiste de jeux pour consoles Remedy Entertainment et la franchise « Alan Wake ».

(Avec AFP)