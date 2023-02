Chine : le marché du jeux vidéo, miné par les restrictions, recule pour la première fois en dix ans

Habitué aux croissances à deux chiffres, c'est un repli à deux chiffres qu'a connu en 2022 le marché chinois des jeux vidéo. Les ventes ont en effet chuté de 10,3% sur un an, selon un rapport du cabinet chinois Gamma Data qui fait référence, publié ce mardi 14 février. C'est la première fois depuis 2013 que les recettes du secteur ne progressent pas. Elles ont tout de même atteint l'an dernier 265,9 milliards de yuans (soit 36,3 milliards d'euros).

Secteur lucratif, le marché des jeux vidéo a été galvanisé en Chine pendant longtemps par l'essor d'internet et la généralisation de l'usage du smartphone. Mais il est depuis 2021 dans le collimateur des autorités chinoises pour son côté addictif chez les plus jeunes. Le gouvernement chinois a limité drastiquement les possibilités de jouer en ligne. Il a également gelé durant neuf mois l'octroi de toute nouvelle licence, obligatoire pour commercialiser un jeu sur le plus grand marché mondial, ce qui a pénalisé les entreprises du secteur.

Les ados limités à trois heures... par semaine

Pékin a entrepris à partir de 2021 un vaste durcissement réglementaire qui a fortement touché le secteur. Mais qui a permis de « résoudre » le problème d'addiction des jeunes, selon un rapport du Comité chinois de l'industrie du jeu, un organisme affilié au gouvernement, et du fournisseur chinois de données CNG.

Depuis septembre 2021 en Chine, les moins de 18 ans n'ont le droit de jouer en ligne qu'entre 20h00 et 21h00 les vendredis, samedis et dimanches pendant la période scolaire. En conséquence, « plus de 75% des mineurs jouent moins de trois heures par semaine, et la dépendance aux jeux a été quasiment résolue », selon le rapport publié en novembre dernier. En Chine, environ 98% des personnes âgées de 9 à 19 ans possèdent un téléphone portable et le pays compte quelque 186 millions d'internautes de 18 ans ou moins, précise le document.

Les joueurs sont par ailleurs tenus d'utiliser leur carte d'identité lorsqu'ils s'inscrivent pour jouer en ligne afin de s'assurer que les mineurs ne mentent pas sur leur âge. Il est également interdit aux entreprises de proposer des jeux aux jeunes en dehors des heures autorisées par le gouvernement.

Un assouplissement qui commence à se faire sentir

Des signes récents montrent toutefois que Pékin assouplit sa position à l'égard du secteur des jeux vidéo. Les autorités ont repris en avril 2022 l'octroi des fameuses licences, dans un contexte de ralentissement économique en Chine.

Mais il a fallu attendre le mois de décembre pour qu'un premier jeu étranger obtienne le précieux sésame. 44 jeux étrangers avaient alors obtenu un feu vert pour une commercialisation, dont le japonais Nintendo pour son jeu Pokémon Unite. La dernière autorisation en Chine pour un jeu étranger remontait auparavant à juin 2021.

La Chine ne donne généralement son aval à des jeux étrangers que quelques fois par an, contrairement à une pratique mensuelle pour les jeux locaux. 84 jeux chinois avaient ainsi décroché une autorisation en décembre. Rien que ce mois-ci, 87 jeux ont obtenu un feu vert pour une commercialisation, a indiqué vendredi dernier l'administration de la presse et des publications.

Les Chinois ont dit au revoir à World of Warcraft En raison d'un différend entre le développeur américain Blizzard et son partenaire local NetEase, le très populaire World of Warcraft (souvent abrégé en « WoW ») n'est plus disponible en Chine depuis fin janvier. Les deux entreprises collaboraient ensemble depuis 2008 - les développeurs étrangers étant obligés de s'associer avec un partenaire local pour entrer sur le marché. Elles avaient annoncé en novembre, après 14 ans de mariage, que les discussions pour renouveler les contrats d'exploitation n'avaient pas abouti. Pour continuer à proposer ses titres en Chine, Blizzard avait indiqué « discuter » en parallèle avec « plusieurs partenaires potentiels qui partagent nos valeurs ». Sous-entendant ainsi que ce n'était pas le cas avec NetEase. Les données des utilisateurs peuvent être sauvegardées dans l'éventualité d'un retour en Chine des jeux Blizzard, selon l'entreprise américaine. Cette désactivation des serveurs chinois n'est pas « l'épilogue » mais juste « une malheureuse suspension temporaire », a dit espérer le groupe chinois. D'autres titres populaires du groupe californien, poids lourd mondial du secteur, devraient subir le même sort. Comme Overwatch, Diablo III ou encore Hearthstone.

