Le ralentissement de Nvidia est-il lié aux jeux vidéo... ou aux cryptomonnaies ?

18 jours avant la publication de ses résultats, le fabricant de processeurs Nvidia a préféré prendre les devants. Dans un communiqué, il avertit qu'il va manquer sa cible de chiffre d'affaires de 17% pour le second trimestre fiscal, avec 6,7 milliards de dollars au lieu des 8,1 milliards anticipés en mai. L'entreprise justifie ce raté par les difficultés du marché du jeu vidéo, et le ralentissement de la vente de PC, qui entraîne la baisse des ventes de processeurs. Mais elle ne mentionne pas la baisse généralisée des cours des cryptomonnaies, qui a réduit l'intérêt à les miner -une activité qui nécessite l'utilisation de processeurs. Le cours de Nvidia a baissé de 10% suite à ces annonces.

A quoi servent les GPU de Nvidia ?

L'entreprise prévoyait plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour sa division "gaming" [jeu vidéo, ndlr], mais elle n'a réalisé que 2,04 milliards de dollars de vente. Autrement dit, elle n'a atteint que 66,7% de ses objectifs. Surtout, c'est la première fois en trois ans que la division gaming réalise un chiffre d'affaires inférieur à celui du trimestre précédent. Pire, son niveau actuel n'est qu'à peine supérieur à celui d'avant la crise sanitaire. Le marché s'attendait à une chute des ventes de GPU, notamment car plusieurs constructeurs (comme Asus ou MSI) et assembleurs de PC avaient communiqué leurs chiffres. Mais les analystes n'avaient pas anticipé la magnitude de cet effondrement. Et pour cause : la chute des ventes de GPU pourrait avoir une autre cause que la baisse des ventes des ordinateurs de gaming.

"La vraie question, c'est de savoir à quel point cette correction est liée au gaming, et dans quelle mesure elle est liée aux cryptomonnaies", relève auprès de La Tribune, Jacques-Aurélien Marcireau, co-directeur des gestions actions chez Edmond de Rothschild Asset Management. Nvidia est le principal constructeur de GPU, des processeurs plus connus sous le nom de "carte graphique", qui équipent chaque ordinateur. Mécaniquement, une baisse des ventes de PC affecte donc ses ventes de GPU. Mais les processeurs de Nvidia sont également prisés par les personnes qui minent des cryptomonnaies. Grossièrement, cette activité consiste à mettre la puissance de calcul de son ordinateur -contenu dans ses processeurs- au service des opérations nécessaires à valider les transactions d'une blockchain. En échange de sa participation, le propriétaire de l'ordinateur reçoit une fraction de la valeur créée sous forme de cryptomonnaie. Résultat : l'explosion du cours du Bitcoin (et des autres) pendant la crise sanitaire a mené à la multiplication de "fermes" remplies de processeurs destinés à miner des Bitcoin.

Problème : lorsque le cours des cryptomonnaies recule, l'intérêt à miner devient moindre. Le mineur doit fournir autant de capacité de calcul -avec les coûts qui y sont liés (matériel, électricité, espaces...)-, mais la cryptomonnaie qu'il reçoit en échange vaut moins cher en dollars ou euros. Or, comme le relève Jacques-Aurélien Marcireau, Nvidia ne communique pas (et ne sait peut-être pas) quel nombre de GPU est utilisé pour le minage parmi ceux qui équipent les ordinateurs haut de gamme, destinés au gaming.

Une croissance toujours folle dans les datacenters

Si la division gaming, le business historique de Nvidia, traverse des turbulences, c'est moins le cas de sa division data center. Elle a également raté sa cible de chiffre d'affaires mais dans une moindre mesure, à 6 points en dessous des prédictions. Elle affiche une croissance impressionnante de 61% par rapport à l'an dernier, à 3,8 milliards de dollars. Les processeurs de Nvidia équipent une grande partie des serveurs qui sont exploités pour le cloud, un marché en grande croissance tiré par le trio Amazon-Microsoft-Google.

Le groupe profite notamment de l'efficacité de ses GPU pour entraîner les algorithmes dit "d'intelligence artificielle". "Aujourd'hui, Nvidia a presque un monopole sur l'apprentissage renforcé [aussi connu sous le nom de deep learning, ndlr]", précise Jacques-Aurélien Marcireau. Résultat : ses processeurs envahissent les datacenters, aux dépens de ceux d'Intel, dont le chiffre d'affaires sur le secteur à reculé de 16% au second trimestre par rapport à l'an dernier.

Autrement dit, quand bien même le chiffre d'affaires de la division gaming reviendrait à son niveau d'avant crise -avec la saturation du marché en ordinateur de gaming et la moindre demande du secteur des crypto-, la trajectoire de croissance de Nvidia devrait poursuivre son chemin.