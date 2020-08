La plateforme Booking.com va licencier un quart de ses effectifs

C'est un nouveau mastodonte sur le marché du voyage qui est contraint de se transformer sous la pression du Covid-19. La plateforme de réservation d'hébergement en ligne Booking.com a annoncé mardi qu'elle réduirait jusqu'à un quart de ses effectifs en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, menant à des milliers de licenciements.

Avec d'autres plateformes leaders que sont Airbnb et Tripadvisor, qui ont également annoncé se séparer de près de 25% de leurs effectifs, Booking, créée en 1996, fait partie des précurseurs en matière de digitalisation de la réservation hôtelière. En 2019, elle revendiquait plus de 28 millions d'hébergements dans plus de 147.000 destinations à travers le monde. Elle avançait aussi le chiffre de 3 milliards de voyageurs hébergés depuis 2017.

Basée à Amsterdam, elle emploie quelque 17.500 personnes à travers le monde. Elle n'a pas donné le nombre exact de postes concernés, affirmant que des détails seront communiqués "dans les semaines et les mois à venir".

Elle a toutefois prévenu que "jusqu'à 25%" des employés pouvaient être touchés par cette mesure "extrêmement difficile".

Restructuration du modèle économique

"La crise du Covid-19 a dévasté l'industrie du voyage, et nous continuons à en ressentir l'impact avec les volumes de voyages qui restent considérablement réduits", a déclaré Booking.com dans un communiqué envoyé à l'AFP.

"Bien que nous ayons fait beaucoup pour sauver autant d'emplois que possible, nous pensons que nous devons restructurer notre organisation pour qu'elle corresponde à nos attentes concernant l'avenir (de l'industrie) du voyage", a ajouté la compagnie.

Sur un marché ultra concurrentiel, les plateformes leaders vont logiquement chercher à conserver leurs marges, afin de pouvoir continuer à investir dans l'innovation.

Jusqu'ici, le modèle économique de la plateforme reposait principalement sur le prélèvement d'une commission à l'hébergeur (environ 15%), à chaque réservation. La plateforme a également fait son succès sur le "revenue management", ou la tarification différenciée qui permet d'adapter un prix en fonction de plusieurs critères, dont la disponibilité des chambres et la demande.

Cotée au Nasdaq, Booking.com appartient à Booking Holdings, qui détient également Kayak, Rentalcars.com, ou encore Agoda.

