Airbnb : beaucoup de recherches pour l'été en France, mais pas de réservations

Du 15 avril au 15 mai, les utilisateurs français ont effectué 21,2 millions de recherches de locations touristiques et "85% des dernières recherches portent sur des lieux de séjour en France", affirme dans un communiqué Airbnb, dont l'activité est à l'arrêt, à l'instar de tout le secteur touristique, en raison de la pandémie de coronavirus. Dans le "contexte de déconfinement progressif" du pays depuis le 11 mai, les Français cherchent "des séjours au grand air en famille ou entre amis, près de chez eux". Ces 10 derniers jours, plus du tiers (35%) des recherches portaient sur "des destinations situées à moins de 80 km du domicile", des recherches locales "plus de trois fois supérieures à celles de la même période l'année dernière", note la plateforme, présente dans 28.000 communes de l'Hexagone.

Toutefois, ces recherches ne se traduisent pas encore en réservations, a précisé une porte-parole à l'AFP, les Français attendant notamment de connaître fin mai, les départements classés "verts" -le risque de contagion y étant supposé moins élevé-, où cafés, bars et restaurants rouvriront le 2 juin. D'autant qu'à l'heure actuelle, "les voyageurs ne seront pas remboursés s'ils doivent annuler une réservation effectuée après le 14 mars en raison du Covid-19", précise le site.

Les locations avec piscine plébiscitées

Les professionnels du tourisme ont pris "l'engagement" oral de "garantir un remboursement intégral en cas d'annulation" liée à la pandémie, a annoncé jeudi dernier le Premier ministre Edouard Philippe, invitant les Français à partir en France "en juillet et en août" au terme d'un comité interministériel dédié au secteur. Le site oui.sncf a vu sa fréquentation bondir de 120% dès le lendemain.

Sur Airbnb, pour qui la France est le deuxième pays d'activité après les Etats-Unis, les destinations balnéaires sont les plus recherchées (43%) par les utilisateurs français, suivies par la campagne (16%) et la montagne (7%), dernièrement. Au 14 mai, les locations avec piscine (48,8%) étaient particulièrement plébiscitées. La plateforme recommande aux loueurs de respecter une liste de consignes de nettoyage et de désinfection pour donner aux locataires "la confiance dont ils ont besoin pour maintenir leur réservation".