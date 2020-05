Impactée par la Covid-19, la galaxie Airbnb prépare déjà la reprise

(Crédits : Gabrielle Lurie)

En moins de trois mois l'été dernier, trois jeunes pousses gravitant dans l'univers du géant américain, Guest Ready et Hostnfly et checkymyguest, avaient levé 21,3 millions d'euros. Atteintes par le confinement, elles parient d'ores et déjà sur des jours meilleurs.