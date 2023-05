Microsoft Bing passe à la vitesse supérieure dans son offensive contre Google

Début février, Microsoft lançait officiellement son offensive contre Google, en intégrant des fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle à son moteur de recherche, Bing. Sa principale arme : Bing Chat, un équivalent de ChatGPT connecté à son moteur de recherche, accessible à côté de la barre de recherche traditionnelle. Trois mois plus tard, ce jeudi 4 mai, le géant de la tech en remet une couche. Non seulement Bing Chat est enfin déployé sans restriction dans plus de 130 langues - il était jusqu'ici en accès limité -, mais en plus, il intègre toute une série d'améliorations.

Autrement dit, Microsoft accélère, tandis que Google n'est toujours pas passé à l'action malgré quelques annonces. « Bing est la seule expérience de chat intégré à un moteur de recherche », se permet d'ailleurs de rappeler Yusuf Mehdi, vice-président Corporate de Microsoft, en introduction de sa présentation.

N'importe quelle application va pouvoir intégrer ses raccourcis dans Bing

Microsoft affirme que, sur les 90 jours de tests, les primo-utilisateurs de Bing Chat (aussi appelé Copilot, du nom générique donné par Microsoft à ses assistants d'IA) ont échangé plus de 500 millions de discussions avec le robot. Un succès sur lequel l'entreprise veut capitaliser en donnant encore plus de débouchées potentielles à ces échanges. Pour y parvenir, Microsoft va prochainement ouvrir son outil à des développeurs tiers. Ces derniers pourront ainsi créer des raccourcis vers leurs apps, accessibles directement dans le chat.

Concrètement, l'utilisateur pourrait demander au robot un conseil pour choisir un film, puis le lancer directement en un clic. Ou encore, il pourrait réserver une table de restaurant sans sortir de Bing Chat, après lui avoir demandé les trois meilleurs restaurants italiens près de chez lui.

« Nous pensons que cette fonctionnalité est un game-changer dans la réinvention de la recherche en ligne », insiste Yusuf Mehdi.

Cette innovation majeure s'accompagne de plusieurs innovations de confort, comme l' enregistrement de l'historique des discussions. Ces dernières pourront ainsi être exportées, retravaillées plus tard, ou même partagées avec des connaissances ; la possibilité de demander à l'outil de formuler ses réponses sous formes de graphiques ou d'autres images ; ou encore la possibilité de lui faire résumer des textes plus longs comme des pages web entières ou des documents PDF lourds.

Bing, un poil à gratter pour Google

Grâce à l'élan amené par Copilot, Bing a dépassé la barre des 100 millions d'utilisateurs quotidiens en mars. Ce chiffre ne représente qu'un grain de sable comparé à Google et ses plus de 4,3 milliards de visiteurs quotidiens estimés.

« Nous avons pleinement conscience que nous restons à petit acteur avec une part de marché à un chiffre [3% fin 2022, ndlr] », écrivait d'ailleurs Yusuf Medhi dans le billet de blog qui a accompagné l'annonce.

Cependant, la performance illustre la capacité de Bing à devenir un vrai poil à gratter pour le géant des moteurs de recherche. Pour preuve : plus tôt dans le mois, des rumeurs rapportaient que les constructeurs de smartphones, à commencer par Samsung, songeaient à choisir Bing plutôt que Google comme moteur par défaut pour leurs appareils.

Autrement dit, si Bing reste largement moins dominant que son homologue, il est de plus en plus considéré comme une alternative crédible et solide. En conséquence, Microsoft affirme gagner pour la première fois des parts de marché, ce qui se traduit immédiatement dans le volet financier.

« Chaque point grappillé sur le marché de la recherche en ligne représente une opportunité de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire pour notre business publicitaire », expliquait en février Philippe Ockenden, le vice-président financier de Microsoft.

Désormais, la balle est dans le camp de Google, qui tient sa conférence annuelle dédiée à l'innovation la semaine prochaine.