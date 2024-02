Pourquoi l'action Meta s'envole bien au-delà de son pic historique à Wall Street

Quelles montagnes russes ! Au plus bas il y a à peine un an et deux mois, Meta s'est relevé de façon spectaculaire, et ne s'arrête plus. Suite à la présentation de résultats trimestriels exceptionnels jeudi soir, son action s'est envolée de plus de 20% dans la journée de vendredi, ce qui porte à 37% la croissance depuis le début de l'année. Le cours a ainsi dépassé les 475 dollars, soit 25% de plus que son précédent pic, atteint en septembre 2021. Une situation difficile à imaginer alors qu'en novembre 2022, l'action s'effondrait sous les 91 dollars, et que l'entreprise de Mark Zuckerberg semblait à court de solution pour relancer la machine suite à l'échec cuisant du métavers.

Premiers dividendes de son histoire

Jeudi, Meta se présentait devant les investisseurs avec d'excellentes nouvelles, au-dessus des attentes : un chiffre d'affaires en croissance de 25% par rapport à l'an dernier, à 32,2 milliards de dollars, et un bénéfice plus que triplé à 14 milliards de dollars. La principale raison ? Le marché de la publicité en ligne, où Meta se partage la part du lion avec Google, est reparti de plus belle après un énorme contrecoup post-Covid.

En parallèle, l'entreprise récolte les fruits de sa politique de coûts, qui ont baissé de 8%, soit de plus de deux milliards de dollars, à 23,73 milliards de dollars. Pour obtenir ce résultat, Meta a notamment licencié plus de 22% de ses effectifs en 2023, réduits à 67.317 employés au 31 décembre. En contrepartie, sa marge d'exploitation a augmenté de 41%.

Cerise sur le gâteau, la maison-mère de Facebook a annoncé qu'il allait verser les premiers dividendes de son histoire, à hauteur de 50 centimes de dollars par action, le 26 mars. Et pour cause : ses liquidités et équivalents ont gonflé à plus de 65,4 milliards de dollars fin 2023 contre « seulement » 40,7 milliards fin 2022.

Le métavers continue de brûler des milliards

Au sein de cet excellent bilan financier, la division Reality Labs continue de faire tâche. Censée porter la promesse du métavers grâce aux développement des casques de réalité virtuelle Quest et d'un environnement applicatif étroitement lié, la division ne décolle pas. Elle a réalisé un milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le trimestre, pour un déficit record de 4,65 milliards de dollars.

Autrement dit, l'entreprise continue d'investir dans la technologie, bien qu'elle n'a toujours pas trouvé sa place auprès du grand public. Elle a perdu plus de 42 milliards de dollars dans le métavers depuis le dernier exercice de 2020, où elle a pour la première fois détaillé ses chiffres. Pire, d'après les analystes de Circana, le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée a dégringolé de 40% en 2023. Seul espoir au tableau : Apple se lance ce vendredi sur le secteur avec son casque Vision Pro, et Meta pourrait espérer profiter d'un engouement renouvelé pour la technologie.

Si Mark Zuckerberg ne compte pas lâcher son étrange obsession pour le métavers, il a annoncé mi-janvier que son entreprise allait aussi redoubler d'effort pour regagner sa place de numéro un de l'intelligence artificielle, un secteur pour sa part en plein boom. L'objectif : injecter la technologie dans ses produits publicitaires et dans les fonctionnalités de ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp) afin de les rendre encore plus performants et de gagner en compétitivité. Concrètement, Meta se dote d'un des plus gros volumes de processeurs d'IA au monde et va multiplier les recrutements dans ses laboratoires de recherche. Une stratégie elle-aussi validée par les marchés.