Rachat de Twitter : « Elon Musk s'évite une défaite annoncée en justice »

Que de rebondissements ! Le 14 avril, Elon Musk faisait une offre inattendue pour racheter l'entièreté de Twitter à 54,20 dollars l'action, soit près de 44 milliards de dollars. Puis, le 25 avril, les dirigeants du réseau social acceptaient son offre et les deux partis signaient le contrat d'acquisition.

Mais à peine trois mois plus tard, le 9 juillet, le milliardaire fantasque décidait unilatéralement de rétracter son offre. Twitter décidait alors d'emmener l'affaire en justice pour le forcer à respecter ses engagements contractuels. Cette bataille juridique devait se résoudre le 17 octobre, à l'occasion d'un procès qui allait concentrer tous les regards.

Sauf que finalement, comme l'a révélé Bloomberg, Elon Musk se dit prêt à respecter son engagement initial, et donc à acheter Twitter à 54,20 euros l'action. Dans la journée du 4 octobre, les avocats du milliardaire ont notifié officiellement la Cour de chancellerie du Delaware, en charge de l'affaire, de son intention de respecter le contrat, ce qui annulerait par conséquent la tenue du procès.

Depuis le début de l'affaire, les avocats spécialisés dans les fusions et acquisitions soulignent dans La Tribune la pauvreté des arguments de Musk -dont ses sorties régulières sur le nombre de bots sur la plateforme- et la solidité de ses engagements contractuels. A l'occasion de cet énième retournement de situation, Pierre-Emmanuel Perais, avocat spécialisé en fusions et acquisitions chez Linklaters a répondu à nos questions.

LA TRIBUNE - Elon Musk projette finalement de racheter Twitter au prix annoncé en avril. Comment interprétez-vous ce revirement ?

PIERRE-EMMANUEL PERAIS - Ce n'est pas surprenant car le contrat signé par Elon Musk et Twitter imposait des obligations aux deux partis, et Elon Musk ne fait au final que respecter les siennes. Il a essayé de se dédire de l'accord, mais les clauses qui s'offraient à lui pour y parvenir étaient très restreintes. Autrement dit, le contrat ne prévoyait pas de porte de sortie viable, pas de brèche dans laquelle s'engouffrer, et ses chances de succès dans la bataille juridique à venir paraissaient donc très, très limitées.

Sa décision semble avant tout être le résultat d'un calcul coût/avantage. Elon Musk va pouvoir éviter des semaines de procédure qui lui auraient coûté cher, pour un dénouement probablement similaire. De plus, dans ce cas de figure, il aurait alors été question d'une défaite judiciaire, ce qui aurait eu plus d'impact en termes réputationnel pour Elon Musk que la situation actuelle, présentée comme une décision de sa part.

Elon Musk n'aurait-il pas pu au moins négocier le prix à la baisse, comme LVMH l'avait fait lors de son rachat de Tiffany ?

Avec la stratégie qu'il adoptée -se dédire de la transaction pour gagner en traction- Elon Musk semblait être en capacité de tenter une renégociation du prix. Mais puisque les dirigeants de Twitter paraissent très certains de leur position juridique, ils n'avaient aucune raison de revenir sur le prix. A l'inverse, Musk s'est peut-être rendu enfin compte que sa position juridique était fragile, car il ne s'appuyait sur aucun argument fondé au titre contractuel.

Dans le cas de LVMH et Tiffany, un vrai débat juridique existait. Et malgré cela, la baisse du prix n'a été finalement que d'environ 2,5% du montant initial, soit environ 425 millions d'euros, ce qui est presque négligeable dans ces ordres de grandeur.

Maintenant que la transaction est de nouveau sur les rails, va-t-elle aboutir avant la fin de l'année ?

Le vote des actionnaires, nécessaire à l'aboutissement de la transaction, a été obtenu mi-septembre. Les seules étapes qui restent à passer avant l'aboutissement de l'acquisition sont la satisfaction des conditions suspensives restantes, c'est-à-dire la validation de certains contrôles comme l'antitrust [l'autorisation par l'autorité de la concurrence, ndlr]. Dès qu'elles seront satisfaites, l'acquisition pourra avoir lieu, ce qui est possible avant la fin de l'année.

Est-ce que ce scénario est exceptionnel ?

Ce n'est pas vraiment courant, mais ce n'est pas non plus la première fois qu'un acheteur essaie de se dédire soit pour tirer le prix à la baisse, soit parce qu'il a des remords sur son achat. Aux Etats-Unis, bien plus qu'en Europe, l'arsenal juridique pour se dédire est souvent instrumentalisé. Mais je pense que Twitter était très confiant dans sa capacité à faire respecter le contrat en justice.

Et maintenant ?

Cela reste une affaire à suivre. Le scénario a tellement été rocambolesque, que c'est peut-être une fin trop facile. Mais je pense que l'acquisition aura lieu comme prévue, dans les semaines à venir. Désormais, il faudra observer ce que Twitter devient sous la coupe d'Elon Musk.