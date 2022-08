Craignant d'être forcé d'acheter Twitter, Elon Musk vend pour près de 7 milliards de dollars d'actions Tesla

Le conflit s'enlise entre Twitter et Elon Musk. Pour rappel : le milliardaire a annoncé le 9 juillet qu'il refusait finalement de faire aboutir son rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars, sur lequel il s'était engagé 3 mois plus tôt. Depuis, une bataille judiciaire s'est enclenchée entre les deux parties, Twitter ayant porté plainte le premier pour contraindre l'homme d'affaires à respecter son engagement. Ce dernier a fait de même le 29 juillet devant le même tribunal spécialisé en droit des affaires, la Delaware Court of Chancery.

Le procès se tiendra le 17 octobre, et Elon Musk s'inquiète pour Tesla. Sur son compte Twitter, il a expliqué avoir souhaité « éviter une vente en urgence des titres Tesla », s'il se voit obliger de racheter Twitter, avec le risque que certains de ses partenaires financiers ne le suivent pas jusqu'au bout. En conséquence, l'homme d'affaires a vendu pour près de 7 milliards de dollars d'actions du groupe automobile Tesla, d'après un document déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, et publié mardi sur le site internet de cette dernière. Selon le document, cela correspond à environ 7,9 millions d'actions Tesla vendues entre le 5 et le 9 août. En avril, il avait déjà cédé pour quelque 8,5 milliards de dollars d'actions de son groupe automobile pour préparer l'acquisition du réseau social.

Si le procès se conclut en sa faveur, Elon Musk achètera à nouveau des actions Tesla, a-t-il déclaré, cité par le Wall Street Journal. Il a également évoqué l'idée de créer son propre réseau social. Un projet auquel il avait indiqué qu'il « réfléchissait sérieusement » avant même le rachat de Twitter.

Conflit sur le nombre de faux comptes

Elon Musk a mis au défi samedi le patron de Twitter de débattre publiquement et de prouver la part de faux comptes sur le réseau social. C'est en effet le point de désaccord entre les deux parties, le milliardaire accusant le réseau social d'avoir « fraudé », en majorant volontairement le nombre de comptes monétisables de sa plateforme. Et c'est cet argument que le patron de Tesla a mis en avant pour retirer son offre d'achat, lançant une bataille judiciaire. De son côté, Twitter répond que l'homme d'affaires a précipité les négociations et que l'accord n'a jamais mentionné les faux comptes. Les avocats du réseau social dénoncent une « tentative d'échapper à un contrat que Musk ne trouve plus intéressant depuis que le marché des actions a baissé ».

