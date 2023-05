L'UE veut réguler l'intelligence artificielle, ChatGPT dans le viseur

Les eurodéputés voteront ce jeudi « l'IA Act », le futur règlement de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Son but est de permettre l'innovation en garantissant la sécurité et les droits des utilisateurs. Ce texte ambitieux, retardé par les controverses entourant ces technologies, serait le premier au monde à encadrer le secteur. Son adoption devrait faire l'objet d'âpres négociations entre le Parlement, la Commission et les États membres.