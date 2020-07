Vivendi devient le premier actionnaire de Lagardère, et change de ton

Est-ce le début d'un bras de fer, attendu par certains, entre Vincent Bolloré et Bernard Arnault pour le contrôle de Lagardère ? Possible. L'homme d'affaires breton a bel et bien changé de ton concernant son investissement dans le groupe d'édition, de distribution et de médias. Vivendi, dont il tient les rênes, a encore accru sa participation dans Lagardère, a-t-il indiqué mercredi dans une déclaration à l'Autorité des marchés financiers (AMF)....